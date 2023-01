Strepitosa Goggia nella libera di Cortina: conquista la 21ª vittoria in carriera

Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, gara che ha aperto la tre giorni di Coppa del mondo di sci alpino nella località che nel 2026 ospiterà i Giochi olimpici invernali. Successo numero 21 in carriera per la campionessa bergamasca, di nuovo a fianco di Federica Brignone ex aequo come azzurre più vincenti di sempre.

È la quarta vittoria stagionale (guarda la gallery) dopo la doppietta a Lake Louise in Canada ed il trionfo a Sankt Moritz con una mano appena operata. Al 45° podio in carriera, il 27° in discesa, a Cortina aveva già vinto due volte, sempre in discesa, nel 2018 e a gennaio scorso anno il giorno prima del brutto infortunio alla gamba che rischiò di estrometterla dai Giochi Olimpici di Pechino dove vinse l'argento in discesa.

La gara

Con una sciata molto compatta e in grande sicurezza Sofia ha saputo affrontare al meglio il tratto soprannominato 'Scarpadon'. Poi è andata in progressione vincendo ancora una volta nella parte centrale e finale della Olympia delle Tofane, la pista su cui l'anno scorso si era seriamente infortunata alla vigilia delle Olimpiadi.

Non c'è storia nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo: l'azzurra conquista la 4ª vittoria stagionale, la 21ª in carriera in Coppa del Mondo! #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia pic.twitter.com/XOUOvH2IKj — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2023

Alle sue spalle la slovena Ilka Stuhec, con oltre due decimi recuperati nel tratto finale e alla seconda top 3 in poche settimane, a 13 centesimi e terza posizione per la tedesca Kira Weidle, con 36 centesimi di distacco. Ci sono altre quattro italiane tra le prime venti: Elena Curtoni ha chiuso all'ottavo posto, Laura Pirovano in 12esima posizione, mentre Federica Brignone ha terminato in 18esima posizione ex aequo con Nicol Delago, a 1''12 dalla Goggia.

Le parole dopo il trionfo

"È stata una gara parecchio sofferta, dopo la Suter il cielo si è aperto e fa la differenza scendere a 100 all'ora col sole o senza. Non sono così soddisfatta della mia performance, sono stata imperfetta in più punti, forse complice la visibilità, ma c'è da studiare: la gara più importante è sempre la prossima". Sofia Goggia commenta così la vittoria nella discesa di Cortina. "Ma qui c'è una ragazza che ha vinto quattro volte più di noi (Mikaela Schiffrin ndr) - prosegue la Goggia - Sono contenta di aver vinto oggi e c'è da concentrarci per i prossimi giorni ma questa statistica... Io e Federica abbiamo vinto poco per le sciatrici che siamo: io ho avuto tantissimi infortuni, lei ha un talento infinito ma per la fame che ho e per quelle che siamo, abbiamo vinto poco".

L'ordine d'arrivo e le classifiche

Questo l'ordine d'arrivo della discesa libera femminile di Cortina, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: 1. Sofia Goggia (Ita) in 1'33"47 2. Ilka Stuhec (Slo) a 0"13 3. Kira Weidle (Ger) a 0"36 4. Mikaela Shiffrin (Usa) a 0"50 5. Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"53 6. Tamara Tippler (Aut) a 0"63 7. Laura Gauche (Fra) a 0"70 8. Elena Curtoni (Ita) a 0"72 9. Breezy Johnson (Usa) a 0"78 10. Stephanie Venier (Aut) a 0"85 12. Laura Pirovano (Ita) a 1"01 18. Federica Brignone (Ita) a 1"12 18. Nicol Delago (Ita) a 1"12 28. Nadia Delago (Ita) a 2"49

Nella classifica di specialità, Sofia Goggia è sempre più sola al comando con 480 punti davanti alla slovena Ilka Stuhec, con 272 e all'altra italiana Elena Curtoni con 218. La generale di Coppa del mondo è guidata dalla statunitense Mikaela Shiffrin con 1.245 davanti alla slovacca Petra Vlhova (796) e alla svizzera Lara Gut-Behrami con 681. Quarta è Brignone con 572, quinta Goggia con 570. Domani sempre a Cortina è in programma la seconda discesa libera con inizio alle ore 10.