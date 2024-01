Supercoppa, cosa c'è dietro i fischi durante il minuto di silenzio per Gigi Riva

Un particolare non da poco è stato vissuto da milioni di tifosi e appassionati di calcio durante il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, l'indimenticabile campione italiano scomparso ieri a 79 anni, prima del calcio di inizio del secondo tempo della finalissima di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, in Arabia Saudita. Il pubblico arabo presente sugli spalti, infatti, ha iniziato a fischiare durante il minuto di raccoglimento contestualmente a quando l'immagine di Riva è apparsa sul maxischermo dello stadio.

Il significato di quei fischi

Secondo quanto spiegato ai media dalla Lega Serie A, c'è una ragione seppur non condivisibile dalla nostra cultura dietro quei fischi: nella cultura araba non è previsto il silenzio per ricordare i defunti, anzi, sortirebbe l'effetto contrario e visto come una cosa negativa. Per fortuna, i pochi italiani presenti sugli spalti hanno provato a coprire i fischi con forti applausi ma l'effetto, in tv e per chi era presente sugli spalti, è stato senz'altro fastidioso. Ricordiamo che, contrariamente a quanto avviene di solito con il minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara, ieri è avvenuto soltanto fra primo e secondo tempo perché la notizia della scomparsa di Riva è arrivata tardi affinché gli organizzatori potessero organizzarla in tempo utile.

I beceri fischi durante il minuto di silenzio a Gigi #Riva rappresentano la deriva del nostro calcio che esporta il proprio prodotto in paesi privi di cultura e rispetto, "colmate" da vagonate di milioni. Una vergogna.#NapoliInter #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/tbBgkW4Biu — Piero Ladisa (@PieroLadisa) January 23, 2024

Il precedente di Beckenbauer

Per "coerenza", le stesse scene sono state vissute anche qualche giorno fa quando si è disputato il derby di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Atletico Madrid, andato in scena sempre a Riyadh: in quel caso i fischi erano indirizzati a un altro campione indimenticabile scomparso pochi giorni fa, Franz Beckenbauer, con enorme fastidio provato in quel caso dai tifosi spagnoli presenti sugli spalti e a chi assisteva al match da casa.

