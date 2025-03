Supercoppa spagnola in Arabia. L’”autogol” di Piqué finisce in tribunale

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella Supercoppa spagnola “trasferita” in Arabia puzzava maledettamente di magheggio. In terra iberica (e non solo) lo avevano capito tutti e infatti l’annuncio fu accolto da un coro di dissenso, misto però a un certo senso fatalistico: ormai gli arabi puntano ad accaparrarsi il meglio di qualsiasi competizione sportiva; spesso valorizzandola, ma altrettanto spesso impoverendola di fascino e valore originario.

E anche questa storia della Supercoppa spagnola da disputare tra le sabbie del deserto era un po’ come pretendere di mangiare la paella in un ristorante di Riad specializzato in hummus e tabbouleh. Su tutta la faccenda si accesero a suo tempo anche i riflettori della magistratura che non si sono mai spenti, illuminando tra gli altri anche l’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué (principale mediatore dell’operazione Supercoppa spagnola by sceicchi). Piqué è giunto infatti oggi in qualità di indagato al Tribunale Majadahonda (Madrid) per deporre davanti al giudice istruttore titolare dell’inchiesta sui controversi “contratti della Federcalcio spagnola, fra cui quelli per il trasferimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita”. “Contratti” che vedono coinvolti anche gli ex presidenti della Rfef, Luis Rubiales e Pedro Rocha.

Piqué non ha rilasciato dichiarazioni al suo arrivo al palazzo di giustizia. Ieri il calciatore ha consegnato alla giudice istruttrice Delia Rodrigo, titolare dell'inchiesta avviata nel 2022, 15 fatture da 800.000 euro ciascuna per un totale di 12 milioni di euro, emesse dalla sua società Kosmos fra il 2022 e il 2025 per servizi "di intermediazione e consulenza", riguardanti "servizi prestati per la celebrazione della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, quando Rubiales era presidente della Federcalcio, secondo fonti giudiziarie riprese oggi dai media iberici.

La magistratura spagnola ipotizza "possibili illegalità" negli accordi firmati l'11 settembre del 2019 fra la Rfef e la società saudita Sela Sport Company per 40 milioni l'anno durante sei anni a favore della Federcalcio spagnola, poi prorogati per altri 4 anni, per un totale di 400 milioni di euro, e di 40 milioni per Gerard Piqué come rappresentante della Kosmos, indicato nei contratti come “terzo agente”. E dietro quella parola, “agente”, c’è più di un sospetto…