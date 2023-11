Svolta Como. C'è Fabregas per il tiki taka "indonesiano"

Cercasi allenatore in grado di far fare molti "tocchi" nella metà campo avversaria. La mission della proprietà indonesiana del Como sembra proprio questa. Non importa avere alle spalle due eccellenti promozioni con Frosinone e Alessandria, non importa aver salvato i lariani un anno fa prendendoli sull`orlo del baratro, non importa nemmeno essere attualmente sesti in serie B dopo aver vinto due delle ultime tre partite: Moreno Longo è stato improvvisamente esonerato perché il signor Mirwan Suwarso, rappresentante della proprietà asiatica, si è accorto che «il Como è la squadra che concede più occasioni quando è in vantaggio e soprattutto la formazione con meno tocchi nella metà campo avversaria».

Insomma, per parlarci chiaro, l`Inter di Herrera che andava in gol con un lancio di Suarez di quaranta metri e una stilettata di Mazzola, il signor Suwarso, e i suoi patron indonesiani fratelli Hartono, l`avrebbero buttata nel lago. Perché qui, in riva al Lario, si vuole creare la nuova capitale del tiki-taka: «Non ci basta vincere, vogliamo il bel gioco».

E dunque non si poteva fare altro che passare la panchina a Cesc Fabregas, uno che di tocchi se ne intende, ma finora presenza enigmatica nel nuovo Como, arrivato l`anno scorso e passato, dopo 17 presenze incolori, ad allenare la Primavera, da cui ieri è stato promosso. «Ma solo temporaneamente - ha precisato Suwarso - perché stiamo cercando una nomina permanente». Sognare è lecito...