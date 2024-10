Svolta nel caso Pogba: ecco quando potrà tornare in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per Paul Pogba, squalificato quattro anni dopo la positività al testosterone riscontrata a un controllo antidoping in seguito al match di Serie A Udinese-Juventus del settembre 2023. Secondo quanto riporta il Daily Mail il Tas di Losanna avrebbe ridotto la sanzione a 18 mesi: la squalifica del giocatore della Juve, iniziata l'11 settembre 2023, si concluderebbe dunque nel marzo 2025, mese in cui il giocatore potrebbe tornare in campo. In tal caso il francese potrebbe tornare ad allenarsi con la Juve alla Continassa da gennaio e potrebbe tornare a giocare gare ufficiali in primavera. Anche la sua multa inizialmente prevista sarebbe stata ridotta dopo la sentenza odierna.

Risale al 3 settembre 2023 l’ultima sua apparizione in campo, 28 minuti nella vittoriosa trasferta della Juventus a Empoli. Poi la situazione è precipitata: la positività durante un controllo antidoping, la sospensione, le controanalisi nel laboratorio dell’Acquacetosa che confermano la positività, il procedimento aperto dalla Procura antidoping, la scelta di affidarsi a uno studio legale britannico per difendersi dall’accusa di aver assunto testosterone. Ma non solo. Poi le altre tappe della vicenda. Il suo professarsi innocente invocando l’involontarietà nell’assunzione di un integratore consigliato da un suo amico, un medico a Miami, per aiutarlo nel percorso di recupero dopo i tanti problemi fisici, la rinuncia al patteggiamento, che gli avrebbe consentito di dimezzare la squalifica di 4 anni. Infime il massimo della pena, con la sentenza emessa dal Tribunale antidoping al quale presenta ricorso davanti al Tribunale arbitrale per lo sport.

Pogba ha pubblicato sui social un post emblematico con una clessidra rovesciata. Di fatto è iniziato il conto alla rovescia per il suo rientro in campo. A corredare anche una foto con i suoi piedi e i calzettoni della Francia in evidenza. Tanti i commenti e tra questi spicca un "Oh Signore" di Mbappé e anche un cuore di Evra con ovviamente il "mi piace". Tanti anche i like juventini. Vlahovic ha anche lasciato un messaggio: "PogBack2Back". L'ex compagno Dybala, ha ricondiviso il post nelle sue story Instagram.

Di sicuro il francese si sente ancora un giocatore della Juve anche perché il club bianconero, che al momento della squalifica gli ha sospeso gli emolumenti (8 milioni netti a stagione, circa 11 lordi con il Decreto Crescita), garantendo soltanto lo stipendio minimo di 48 mila euro all’anno lordi, non ha ancora rescisso il contratto che andrà in scadenza nel giugno 2026.

"Mi sento ancora un calciatore - aveva sottolineato ai microfoni di Sky -, voglio combattere contro quella che per me è un'ingiustizia.

Ho una voglia incredibile di tornare a giocare, mi sento come un bambino che sogna di diventare professionista. Fin quando non sentirete dalla mia bocca che mi sono ritirato io sono qui". Ora la sentenza del Tas è arrivata e finalmente si avvicina il ritorno in campo. Una bella schiarita dopo l'inferno vissuto.