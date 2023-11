Tegola Inter: lussazione al ginocchio per Pavard. Il francese fuori fino al 2024

L’unica cosa storta della caparbia vittoria colta dall’Inter con l’Atalanta era stato l’infortunio che aveva costretto ad uscire dal campo in barella il nazionale francese Benjamin Pavard. La società aveva preferito aspettare i risultati degli esami clinici prima di esprimersi sulla situazione e le risposte arrivate lunedì mattina hanno confermato i timori di sabato sera. Il difensore transalpino ha subito una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro; un infortunio non serio come avevano sospettato i più pessimisti ma comunque in grado di tenerlo fuori dal campo fino alla fine dell’anno. Una tegola che costringerà Simone Inzaghi a correre ai ripari per sostituire quello che si stava rivelando una delle aggiunte più fortunate al suo undici titolare.

In campo per la Supercoppa?

La nota della società nerazzurra, comunicata tramite i profili social ufficiali, non fa che confermare quello che alcuni esperti avevano suggerito nella giornata di domenica. La valutazione clinica e gli esami strumentali effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno “confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo”. Parole aride ma che non nascondono la preoccupazione dell’ambiente interista: se non sono mancati in passato casi di giocatori che sono riusciti a bruciare le tappe del recupero, prudenza vuole che la riabilitazione vada avanti per almeno un paio di settimane. Probabile quindi che il difensore ex Bayern Monaco, acquisto più importante del mercato estivo della Beneamata, ne avrà almeno fino alla pausa di Natale e potrà tornare in campo nella Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Già dal momento dell’infortunio, nel corso del primo tempo di Atalanta-Inter, si era capito che ci sarebbe voluto tempo prima di rivedere il nazionale transalpino in campo. Quando è caduto male sul ginocchio sinistro dopo un contrasto aereo con Lookman, sia gli spettatori che i compagni di squadra hanno davvero temuto il peggio. Pavard, una volta rialzato, ha voluto rassicurare tutti, ma è stato costretto a lasciare il campo in barella. A conferma che il francese si è inserito bene nel gruppo di Inzaghi, è andato a festeggiare la rete di Calhanoglu, rimanendo in panchina fino alla fine della partita, per poi seguire i compagni sotto la sezione del Gewiss Stadium riservata ai tifosi dell’Inter per ringraziarli del supporto.

Inzaghi si affida a Darmian

Il vero incubo dello staff tecnico dell’Inter era la lesione ai legamenti ed il conseguente intervento in artroscopia che avrebbero tolto dai giochi il francese per parecchi mesi, quindi il verdetto degli esami è una notizia tutto sommato positiva. Certo che fare a meno di uno dei titolari più affidabili per due mesi non è il massimo per Simone Inzaghi, ansioso di chiudere i conti al più presto in Champions e continuare la corsa solitaria in testa alla classifica. La relativa ricchezza della panchina a disposizione del tecnico piacentino, però, induce ad un relativo ottimismo. La soluzione provata a Bergamo dopo l’infortunio, Matteo Darmian, si è rivelata completamente in grado di sostituire il francese senza che gli equilibri della retroguardia nerazzurra siano turbati. Dopo essersi guadagnato il rigore che ha portato al vantaggio di Calhanoglu, ha chiuso ogni varco nell’area dell’Inter.

L’esperienza maturata a Torino e Manchester rende l’azzurro in grado di giocare sia da "braccetto" che da quinto, rassicurando in ogni caso il tecnico interista. Nonostante i 33 anni, Darmian è così importante nella rosa della Beneamata da aver convinto la dirigenza a far scattare l’opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno inclusa nel suo contratto, che scadrà a giugno 2024. Gli attenti osservatori del mondo Inter hanno notato come al Gewiss sabato fossero presenti i suoi agenti, che peraltro curano gli interessi anche di Scalvini, da sempre nel mirino del duo Marotta-Ausilio. Se, però, il difensore nato a Legnano dovesse anche lui avere problemi fisici, la situazione potrebbe complicarsi non poco. Alla Pinetina sono già in molti ad incrociare le dita.