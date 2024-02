Tegola Juve: Chiesa si infortuna in allenamento

Non è un periodo molto fortunato per l'attaccante bianconero, Federico Chiesa, che quasi al termine dell'allenamento della squadra di mister Allegri ha subìto un infortunio alla caviglia destra durante in uno scontro di gioco con il compagno Alex Sandro. Non si conosce, al momento, l'entità della botta che potrebbe tenerlo fuori dalla super sfida di campionato nel prossimo turno di Serie A che la Juventus giocherà allo stadio "Maradona" con i campioni d'Italia in carica del Napoli. Per essere certi della diagnosi le sue condizioni saranno valutate nella giornata di domani.

Cosa è successo

C'è un video che gira sul web in cui si vede Chiesa che viene portato a bordo campo, sottobraccio, da due uomini dello staff bianconero con l'attaccante che zoppica vistosamente: subito dopo il 26enne nato a Genova si ferma un attimo sul terreno di gioco, si rialza e senza l'aiuto di nessuno prova a fare alcuni passi, sempre zoppicante. Alla fine del breve video si ferma definitivamente per terra sul retro di una porta alla Continassa con lo staff medico che inizia le cure del caso.

Federico Chiesa got injured in training today after a clash with Alex Sandro



Come sta Chiesa

Per non aggravare una situazione già compromessa, Allegri ha poi detto all'attaccante di rientrare negli spogliatoi abbandonando la sessione di allenamento anche se il calciatore aveva provato a tornare in campo dopo una decina di minuti passati a bordcampo ma, dopo alcune azioni, si era capito che non potesse essere in grado di continuare. " Fede vieni fuori", ha gridato Allegri per richiamare la sua attenzione.

Sono stati poco fortunati i tifosi bianconeri ai quali, come ricorda Tuttosport, proprio questa mattina sono stata aperte le porte per seguire dal vivo i propri beniamini. Questo infortunio si aggiunge a un periodo non proprio fortunato per Chiesa che ultimamente non riesce a incidere come vorrebbe e finito nel mirino delle critiche specialmente dopo la sconfitta interna contro l'Udinese del 12 febbraio. Dopo aver iniziato la stagione alla grande, si nota un calo fisico e di rendimento specialmente nelle ultime giornate, coincise anche con non prove brillanti da parte della Juve recentemente vittoriosa contro il Frosinone ma soltanto in pieno recupero.

Buone notizie, per Allegri, su un altro fronte: migliorano le condizioni di Moise Kean che si è unito quest'oggi all'allenamento con la squadra anche se per il suo rientro se ne dovrebbe riparlare per la gara contro l'Atalanta il prossimo 10 marzo. Hanno svolto un lavoro a parte, infine, Danilo, De Sciglio, Mckennie, Perin e Rabiot.