Calcio |L'annuncio della società

Terremoto al Real Madrid: esonerato Xabi Alonso

Dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, il Real Madrid decide di esonerare Xabi Alonso: la nota del club e chi è il nuovo tecnico delle Merengues

Terremoto al Real Madrid: esonerato Xabi Alonso
I punti chiave

La sconfitta contro il Barcellona, per 3-2, nella finale della Supercoppa di Spagna è costata la panchina all'ormai ex allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, esonerato nel primo pomeriggio di lunedì 12 gennaio.

La nota del Real Madrid

L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato diffuso dalla società, "Di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa". Il club di Florentino Perez ha aggiunto, in conclusione, i ringraziamenti a Xabi Alonso "e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".

Chi è il nuovo tecnico

Al posto do Xabi Alonso sulla panchina siederà Alvaro Arbeloa, 43enne ex giocatore del Real Madrid e attuale tecnico della squadra riserve: la società spagnola ha infatti emesso un nuovo comunicato subito dopo l'esonero di Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020. Ha allenato la squadra Infantil A nella stagione 2020-2021 (vincendo il campionato) la squadra Cadete A nel 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025.

Da calciatore, Alvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in uno dei periodi più vincenti della sua storia. "Ha indossato la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, collezionando 238 presenze ufficiali. In quel periodo, ha vinto otto titoli: due Champions League, una Coppa del Mondo per Club, una Supercoppa UEFA, una Liga spagnola, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna", spiega la società.

Con la nazionale spagnola, Alvaro Arbeloa ha vissuto un'epoca storica, vincendo il Mondiale del 2010 in Sudafrica e due Europei

(2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze con la Spagna. La prima partita di Arbeloa si giocherà mercoledì e sarà una gara valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey contro l'Albacete, squadra di seconda divisione.

