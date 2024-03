Il Torino piega il Monza e lo sorpassa in classifica: 8° posto in solitaria

Il Torino di Ivan Juric batte per 1-0 il Monza di Raffaele Palladino, sale a quota 44 punti all'ottavo posto in piena zona Europa League a solo un punto dal Napoli di Calzona, sconfitto con un sonoro 3-0 dall'Atalanta al Maradona. La sfida disputata al Grande Torino è stata scialba e avara di occasioni da rete e di emozioni nella prima frazione, decisamente più viva e frizzante nella ripresa con il gol vittoria realizzato dal dischetto dal subentrato Sanabria per un fallo da rigore commesso da Pessina su Ricci che provoca anche l'ammonizione del capitano del Monza che qualche minuto dopo verrà espulso per un altro fallo su Ricci con Aureliano molto severo nell'estrarre il secondo cartellino giallo.

Vittoria meritata per i granata che hanno dimostrato di avere più gamba ma soprattutto più voglia di portarsi a casa i tre punti che permettono il sorpasso in classifica proprio ai danni dei brianzoli che restano invece fermi all'undicesimo posto a quota 41 punti. Migliore in campo per gli ospiti il portiere Di Gregorio come sempre affidabile tra i pari e autore di alcuni buoni interventi salva risultato. Il Torino si candida dunque per essere la mina vagante per questo finale di stagione per un posto in Europa anche se il Monza, staccato di due sole lunghezze, ha ancora tempo per recuperare e chiudere alla grande un'altra stagione positiva dopo quella dell'esordio in Serie A l'anno passato.

La cronaca della partita

La prima iniziativa del match è di Bellanova che lavora un bel pallone a destra e la mette in mezzo: Di Gregorio sventa la minaccia smanacciando. Al 4' la risposta è di Colpani che va al tiro trovando la parata di Milinkovic-Savic. Granata padroni del campo a livello tattico con il Monza che fa fatica ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Il più attivo degli ospiti è Colpani che al 32' ci prova con una conclusione da fuori area deviata da Ricci e che per poco non beffa Savic: palla in angolo. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0 a testimonianza delle poche emozioni ed occasioni da rete create da entrambe le squadre.

Nella ripresa nessun cambio per i due allenatori che ripartono con i 22 giocatori che hanno chiuso la prima frazione. Al 51' finalmente si infiamma la partita con il colpo di testa di Carboni, su assist di Colpani, parato in maniera agevole da Milinkovic-Savic. La risposta del Toro non si fa attendere con Buongiorno che impegna di testa Di Gregorio, sulla respinta si avventa Vlasic che da ottima posizione mette però a lato. Al 55' ancora Torino pericoloso con Okereke che se ne va in area di rigore e va al tiro ben parato da Di Gregorio.

Doppio cambio per il Monza con Palladino che inserisce Dany Mota e Pereira per lo spento Maldini e per Carboni. Dany Mota si rende subito protagonista al 60' con un bel cross messo in mezzo per Djuric che fa valere la stazza fisica e anticipa Buongiorno mettendola però a lato. Al 64' Di Gregorio rischia e non poco cercando di dribblare Zapata ma se la cava con un brivido. Juric inserisce Sanabria per Okereke e al minuto 68' il Toro passa in vantaggio con il rigore del paraguaiano (penalty procurato da Ricci che ha subito una trattenuta da parte di Pessina anche ammonito nella circostanza).

Al 72' altro fallo di Pessina su Ricci con Aureliano che gli sventola in faccia il secondo cartellino giallo. Al 74' Ricci colpisce dalla distanza ma Di Gregorio blocca in due tempi. Al minuto 80' Rodriguez la mette in mezzo per Tameze che colpisce di testa: conclusione alta. Minuto 86': Zapata va al tiro dai 25 metri con Di Gregorio che para senza problemi.

Il tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze (83' Lovato), Buongiorno, Rodriguez (83' Masina); Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Okereke (62' Sanabria), Zapata. Allenatore Ivan Juric

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (77' Zerbin), Izzo, Marì, A. Carboni (57' Pereira); Gagliardini, Akpa-Akpro (71' Caldirola); Maldini (57' Dany Mota), Pessina, Colpani (71' Carboni); Djuric. Allenatore Raffaele Palladino

Marcatori: 68' Sanabria (T)

Ammoniti: Pessina (M), Caldirola (M)

Espulso: Pessina (M)

Arbitro: Gianluca Aureliano (Monza)