Tottenham - Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Se è vero che esistono partite che valgono una stagione, Tottenham - Milan di questa sera è senz'altro una di quelle. C'è, per i rossonoeri di Pioli, moltissimo in palio. Intanto, il passaggio del turno garantirebbe l'accesso alle prime 8 d'Europa, evenienza che il Diavolo non accarezza dal lontano 2012. Accanto al prestigio si somma il grano: l'accesso ai quarti reca in dote dieci milioni di euro. E poi, certamente, c'è la valuta più preziosa di tutte: una spedizione di successo nel nord di Londra infonderebbe fiducia ad un gruppo che tentenna assai di più rispetto ad un anno fa.

La chiave tattica

Sulla strada di Pioli, però, c'è un tizio pugliese che addenta pane e ambizione da anni. Antonio Conte non è abituato a cedere il passo e, a Londra, la sua squadra si trasforma. Storia ormai consunta: negli stadi inglesi le italiane soffrono un ritmo ed un'intensità che, a distanza di decenni, non riescono a maneggiare. Antonio da Lecce non rinuncerebbe al suo credo tattico, la difesa a tre, gli esterni larghi a divorare la fascia, nemmeno sotto tortura. Da quando è al timone degli Spurs mette due mezze punte alle spalle di Harry Kane: per solito si tratta di Heung Min Son e Dejan Kulusevski. Non artiglieria leggera, insomma. Pare però che Pioli abbia in serbo più di una contromisura per diluire il furore calcistico degli avversari. Tanto per cominciare, Milan a specchio: 3-4-2-1 con Kalulu, Thiaw e Tomori a comporre la cerniera difensiva davanti a Maignan. Davanti Brahim Diaz e Rafa Leao dovrebbero fluttuare dietro la schiena di Olivier Giroud, uno che sente il sapore del sangue - pallonaro, s'intende - quando il gioco si fa intricato. Conte lo conosciamo: pressing alto, recupero palla immediato, capacità di creare massa critica nel mezzo, per poi presentarsi davanti alla porta con tre tocchi. Caratteristiche esasperate dai ritmi della Premier League. Una fenomenologia che conduce spesso a proporre l'uno contro uno. Anche in difesa, però. Dove gli Spurs non paiono particolarmente solidi.

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-2-1) - Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All.: Conte.

MILAN (3-4-2-1) - Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

Dove vederla

Tottenham-Milan è un'esclusiva di Amazon Prime Video. Sarà dunque possibile vederla soltanto accedendo alla piattaforma di Jeff Bezos, capace di accaparrarsi, in questo discutibile spezzatino calcistico, alcuni tra i match più intriganti della coppa dalle orecchie sporgenti.