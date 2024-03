Sul campo si scatena l'inferno: violenza dopo Trabzonspor-Fenerbahce

Tanti gol ed emozioni hanno caratterizzato la partita fra Trabzonspor e Fenerbahce, finita con il risultato di 3-2 per gli ospiti. Eppure la sfida valevole per il massimo campionato turco verrà ricordata per l’incredibile violenza che si è scatenata al triplice fischio dell’arbitro.

Che fosse una gara, per così dire, "calda" lo si sapeva. Del resto tra le due squadre arde un'accesa rivalità. Ma si sperava che non si sconfinasse in episodi a dir poco spiacevoli. Già nel corso dei 90 minuti di gioco si erano verificati alcuni episodi tutt'altro che edificanti. In avvio, la gara era stata sospesa momentaneamente a causa dei fumogeni e dei petardi in campo. Poi i calciatori del Fenerbahce sono divenuti bersaglio del lancio di oggetti dei sostenitori avversari. Nonostante le difficoltà, l'arbitro è riuscito a far concludere l’infuocato match, risolto sul finale da un gol di Batshuayi.

Una rete importante che ha permesso agli ospiti di mantenere inalterato il distacco dal Galatasaray, primo in classifico a 81 punti (Fenerbahce secondo a 79 punti). Consapevoli del valore della vittoria esterna, i calciatori ospiti hanno celebrato la vittoria in mezzo al campo. Da quel momento si è scatenato l’inferno sul terreno di gioco. I calciatori hanno dovuto fare i conti con l'invasione di campo dei tifosi di casa.

Tutto ha avuto inizio con un'invasione di un solitario tifoso del Trabzonspor che si è diretto a metà campo in direzione degli avversari. A quel punto anche altre persone hanno fatto invasione. La situazione è ben presto degenerata. Gli steward non sono riusciti a frenare i tifosi. Alcuni giocatori gialloblu, per nulla spaventati, per difendersi hanno provato a reagire alle violenze. Si sono così formati dei capannelli in cui sono volati calci e pugni. Nel caos totale le immagini hanno catturato anche un’azione, non di gioco, compiuta da Batshuayi. L'attaccante belga ha rifilato un calcio volante contro una persona che correva sul campo.

La condanna della Fifa