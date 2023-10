Tragedia per Naldo, ex difensore di Udinese e Bologna: morto il figlio di 4 anni

Dramma per Edinaldo Gomes Pereira, meglio conosciuto con il nome di Naldo. Il figlio di 4 anni è infatti morto dopo aver lottato per un mese fra la vita e la morte a seguito di un terribile incidente. Alla fine il piccolo Davi non ce l'ha fatta: a darne notizia è l'Antalyaspor, club calcistico turco per il quale sta giocando il difensore brasiliano.

La tragedia

Le notizie, anche per rispetto nei confronti della famiglia del calciatore, sono scarne. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il piccolo era rimasto coinvolto il un grave incidente avvenuto il mese scorso, per la precisione il 7 settembre, nella città di Antalya. Due auto e una bicicletta si sono scontrate e il piccolo Davi è rimasto gravemente ferito. Il bambino è stato subito portato in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a intervento chirurgico.

Dopo un mese di ricovero, purtoppo il bimbo non ce l'ha fatta. La notizia della sua morte è stata riportata dal club cui con il giocatore è attualmente sotto contratto. " Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, figlio del nostro calciatore Naldo Pereira che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità ", si legge nel comunicato ufficiale dell'Antalyaspor.

Chi è Naldo

Edinaldo Gomes Pereira è un difensore brasialiano, classe 1988, che ha militato in varie squadre calcistiche nel mondo. Dopo l'inizio in Brasile, si è trasferito in Europa, dove ha giocato nel Granada. Poi l'arrivo in Italia, dove ha indossato la maglia del Bologna tra gennaio e giugno del 2013 e dell'Udinese nella stagione 2013/2014. Terminato il periodo in Italia, il calciatore è tornato in Spagna per giocare nel Getafe. In un secondo momento si è trasferito in Portogallo, per entrare nella squadra dello Sporting Lisbona. Seguono il Krasnodar e l'Espanyol.

Nel 2020 Edinaldo Gomes Pereira si sposta in Turchia, andano a giocare all'Antalayaspor. Dopo un periodo in prestito all'Al-Taawoun, in Arabia Saudita, il ritorno all'Antalyaspor.