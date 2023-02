Tragedia nel Nantes, muore la figlia di 5 anni di Ignatius Ganago

Atroce lutto per Ignatius Ganago, attaccante del Nantes. È venuta a mancare la figlia di soli 5 anni, deceduta a seguito di un malore. La squadra della Ligue 1 si è stretta intorno al giocatore, già partito per il Camerun per unirsi alla sua famiglia.

La tragedia

A confermare la notizia è la stessa squadra francese. Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Equipe, il 23enne camerunense ha lasciato la Francia subito dopo aver appreso delle condizioni critiche di sua figlia. Purtroppo Ganago non è riuscito ad arrivare in tempo per stringerla un'ultima volta. A quanto pare, infatti, la piccola è morta prima del suo arrivo.

Sulla vicenda, ovviamente, permane il massimo riserbo. Non sono note le cause del decesso della bambina. Inizialmente si parlava di una malattia, me secondo alcune fonti si sarebbe trattato di un malore.

Un autentico choc per il calciatore gialloverde, che ovviamente non sarà presente alla partita di Europa League programmata per giovedì prossimo all'Allianz Stadium di Torino, quando il Nantes si scontrerà con la Juventus. La squadra francese dovrà dunque fare a meno dell'attaccante, trattenuto in patria dalle tragiche circostanze.

Il Nantes si stringe attorno al giocatore

Un dramma, quello di Ignatius Ganago, vissuto dalla stessa squadra calcistica. " L'FC Nantes è in lutto" , si legge sulla nota ufficiale pubblicata sul profilo Twitter della società. "È con profonda tristezza che il Football Club di Nantes ha appreso della morte della figlia del nostro attaccante, Ignatius Ganago. Pensiamo molto a te Gana'. Il Club è con te in questa terribile prova ", conclude il messaggio.

Oscurate anche le immagini del profilo social del Nantes, a lutto per il suo attaccante. Molte altre squadre hanno risposto al messaggio, inviando le proprie condoglianze. Manifestazioni di vicinanza sono arrivate dall'Olympique de Marseille, dall'AS Saint-Étienne, dal Toulouse FC, dall'SC Bastia, da Stade Brestois 29 e da molti altri club. Anche la Juventus, prossima avversaria del Nantes, ha inviato le proprie condoglianze, correlate da un emoticon che raffigura una preghiera.

La sfida di giovedì pare insignificante dopo l'immane tragedia che ha colpito la famiglia di Ignatius Ganago.