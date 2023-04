Stagione al di sotto delle aspettative per il Chelsea che si trova a dieci punti da un posto in Europa in campionato. Occasione da sfruttare dunque per provare a dare un senso a questa stagione ai limiti del disastroso. Dal ritorno in panchina di Lampard tre sconfitte in altrettante gare. Qualche cambio tattico per il manager di Romford che predilige Gallagher come trequartista alle spalle dell’unica punta Havertz. Difesa a tre composta da Chalobah, Thiago Silva e Fofana davanti a Kepa. Centrocampo a cinque con Cucurella e James sugli esterni, Fernandez da mediano e Kanté e Kovacic da mezze ali.

Tutto confermato in casa Real Madrid. Carlo Ancelotti non cambia neppure un uomo rispetto all’andata dove si è imposto per 2-0 grazie alle reti di Benzema e Asensio, riproponendo il classico 4-3-3. Courtois in porta, difesa a quattro con Carvajal e Camavinga sulle fasce, la coppia Alaba-Militao al centro. Valverde, Kroos e Modric sulla linea dei centrocampisti. Tridente offensivo composto da Vinicius, Rodrygo e Karim Benzema.

Primo tempo

Si riparte dal 2-0 per gli spagnoli di mercoledì scorso.

Al 10’ minuto è il Chelsea ad andare vicinissimo al vantaggio. Cross dalla destra di James, Havertz non riesce ad impattare ma la palla finisce a Kanté che incredibilmente spreca concludendo a lato.

Al 20’ dopo tanta pressione del Chelsea arriva la prima occasione per il Real Madrid. Rodrygo riceve da Carvajal e dopo aver lavorato bene la sfera si libera per la conclusione che colpisce l’esterno del palo.

Dopo un inizio forsennato dei blues, sono i blancos a tenere il pallone riacquistando metri quando siamo a metà della prima frazione. Partita bloccata e occhio dunque a possibili episodi a favore di una delle due squadre.

Al 32’ Modric riceve da Carvajal e tira, dopo un rapido controllo, verso la porta difesa da Kepa che si rifugia in angolo. Ancora Real al 42’. Palla a mezza altezza messa in area da Modric, Vinicius è pronto a colpire a botta sicura ma è provvidenziale l’intervento in ripiegatura difensiva di Fofana che fa impattare il pallone sulla tibia dell’attaccante brasiliano.

Contropiede Real sugli sviluppi di un corner a favore del Chelsea. Courtois serve Valverde che si fa tutto il campo e scodella in area per Benzema che impatta male e sciupa l’occasione per portare avanti i blancos al 43’.

Al 46’ il Chelsea spreca una colossale occasione per portarsi in vantaggio. James riceve da Havertz e mette rasoterra in area, Cucurella ha tutto il tempo di controllare e calcia a botta sicura, miracoloso Courtois che con la mano di riporto salva il risultato.

Primo tempo che si chiude dopo due minuti di recupero. Il Chelsea inizia pressando e costringendo il Real sulla difensiva. Seconda parte della prima frazione a favore dei blancos che sono però imprecisi sotto porta. Incredibile occasione sciupata nel recupero per i blues, l’1-0 avrebbe fatto comodo al Chelsea in vista dei secondi 45’ minuti di gioco.

Chelsea FC (Instagram)

Secondo tempo

La seconda frazione riparte con Rudiger che rileva Alaba fra le fila del Real Madrid.

Occasionissima Chelsea al 53’. Su un pallone vagante spizzato da Havertz in area di rigore arriva nuovamente Kanté che colpisce a botta sicura: miracoloso salvataggio di Militao che si trova sulla linea del pallone e ribatte in angolo.

Al 58’ passa il Real che ipoteca la qualificazione. Rodrygo riceve da Militao e ara la fascia mettendola sul secondo palo, non impatta Benzema e la palla finisce a Vinicius che lucidamente non tira ma serve nuovamente Rodrygo che a porta vuota insacca in rete. Vantaggio Real nel momento di massima spinta del Chelsea.

Al 64’ squillo del Chelsea. Enzo Fernandez riceve da Cucurella e dopo un rapido controllo conclude a rete, attento Courtois. Al 66’ Real vicino al raddoppio. Benzema riceve in area da Rodrygo ma conclude debolmente e centralmente fra le braccia di Kepa.

All’80’ raddoppia il Real. Grandissima giocata di Valverde che dribbla mezza difesa del Chelsea sullo slancio e serve Rodrygo che appoggia, nuovamente a porta sguarnita, il pallone che vale il 2-0 per gli uomini di Ancelotti.

Non succede praticamente più nulla negli ultimi dieci minuti – al netto di qualche fuorigioco fra gli spazi lasciati dalle due difese – fra i cori dei tifosi del Real e quelli del Chelsea che abbandonano “Stamford Bridge”.

Triplice fischio dell’italiano Orsato dopo tre minuti di recupero. Il Chelsea ci ha provato ma il Real ha giocato d’astuzia e di rimessa, attendendo gli avversari e punendoli in contropiede. I blues, che non hanno più alcun obiettivo stagionale, pagano la troppa disattenzione sotto porta nel doppio confronto. Il Real Madrid è dunque la prima qualificata in semifinale di Champions League.

Il tabellino

CHELSEA (3-5-1-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Kanté, Fernandez (67’ Sterling), Kovacic, Cucurella (67’ Mudryk); Gallagher (67’ Felix), Havertz (77’ Havertz). All.: Frank Lampard. A disposizione: Mendy, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Hall, Chukweumeka, Pulisic, Zakaria, Ziyech

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Carvajal (82’ Nacho), Militao, Alaba (46’ Rudiger), Camavinga; Kroos (76’ Ceballos), Modric, Valverde; Vinicius, Benzema (71’ Tchouameni), Rodrygo (82’ Asensio). All.: Carlo Ancelotti. A disposizione: Lunin, Lopez, Vallejo, Odriozola, Vazquez, Hazard, Mariano

Marcatori: Rodrygo (M) 58’ e 80’

Ammoniti: Militao (M), Cucurella (C), James (C), Mudryk (C)

Arbitro: Daniele Orsato (ITA)