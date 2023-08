Gli ultimi botti di mercato: Lukaku atterra a Roma, Pavard all'Inter

Ultimi squilli di mercato, ultimi affondi, ultimi tentativi di vitaminizzare le rose al nastro di partenza di una stagione intasata di appuntamenti. Le big del campionato si muovono per affilare ancora di più gli organici, consce di una concorrenza che sgomita senza ritegno.

Di sicuro ci sta riuscendo la Roma: dopo avere a lungo implorato per l'acquisto di un paio di punte, Mourinho se ne ritrova due di spessore. Accolto Azmoun, oggi è il giorno di Lukaku: Big - Rom vola da Londra su un aereo pilotato direttamente dal patron Friedkin e a Ciampino è atteso un bagno di folla. Il belga che è stato capace di indispettire Chelsea, Inter e Juve in una botta sola arriva con la formula del prestito secco sulla base di 5 milioni di euro, mentre percepirà un ingaggio di 7,2 milioni.

Sorride un po' meno per il balbuziente incipit di stagione Sarri, ma sull'altra sponda del Tevere stanno per accogliere Mateo Guedouzi, versatile centrocampista già in forza all'Arsenal e che arriva da un percorso convincente con la maglia del Marsiglia. Diciotto milioni ai francesi e 2 e mezzo a stagione per lui fino al 2028.

Nel frattempo il Milan tenta un colpo di coda che andrebbe a corroborare le sue ambizioni stagionali: Mehdi Taremi sarebbe il decimo acquisto di una campagna faraonica e alzerebbe notevolmente il livello del reparto d'attacco. Per il suo centravanti il Porto pretende almeno 30 milioni, ma lo scoglio potrebbe essere aggirato grazie al fatto che la punta ha il contratto in scadenza a giugno. Usando questa leva, i rossoneri contano di chiuderlo per una cifra tra i 20 e i 25 milioni da qui al gong del mercato.

L'Inter invece rinsalda ulteriormente difesa e fascia: finalmente fatta per Benjamin Pavard, che potrebbe essere a Milano già in serata. Al Bayern 32 milioni di euro, mentre il francese incassa un quinquennale da 5 milioni a stagione.

In casa Juve, nel frattempo, tiene ancora banco la questione Bonucci. Allegri ha detto che con il giocatore c'erano patti chiari, ma Leo è tutt'altro che persuaso di smettere. Nelle ultimissime ore del mercato potrebbe arrivare l'accordo con la Lazio di Sarri, anche se va registrato un tentativo in extremis pure da parte del Genoa. Da sbrogliare anche la situazione Kostic, zero minuti nelle prime due di campionato, passato da titolarissimo ad oggetto misterioso: ma se parte sarà soltanto a titolo definitivo. Intanto sfuma Holm dello Spezia: va all'Atalanta per 2,5 milioni di prestito + 8,5 per il diritto di riscatto. I più sediziosi sostengono che Allegri sia furente per l'immobilismo sul mercato. O Giuntoli estrae un asso all'ultimo respiro o l'attempata dama resta così com'è.

Poi c'è chi lascia la serie A. Oggi è diventato ufficiale l'addio di Norberto Beto: accordo tra Udinese ed Everton, il centravanti portoghese va a giocare in Premier League per 30 milioni di euro. Vicinissimo ai saluti anche Lozano, che diventerà il nuovo inquilino di fascia al PSV Eindhoven per 15 milioni + bonus. E a Firenze Sofian Amrabat continua a puntare i piedi: vuole andare al Manchester United, con il quale ha già trovato l'accordo.