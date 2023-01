Vergogna a Genova: l'oltraggio a Vialli sul cartellone pubblicitario

Nessuno poteva pensare, fino a oggi, che ci si sarebbe potuti spingere fino a commettere un gesto così ignobile, incivile, meschino. L'essere umano è purtroppo capace anche di queste nefandezze: un cartellone pubblicitario di Genova con la raffigurazione di una bara di una nota ditte di pompe funebri è stato imbrattato da sconosciuti che hanno infangato la memoria di Gianluca Vialli, scomparso pochi giorni fa e che tutto il mondo del calcio, e non solo, continua a piangere e ricordare.

Le scritte sul cartellone

Il gesto, schifoso, reca i colori blucerchiati della Sampdoria: in basso a sinistra c'è la scritta in blu stampatello "G L Vialli", accanto a destra i colori della prima maglia del club e, sulla destra, la scritta "Rip" con un cuore. Tutto tranne che avere cuore hanno dimostrato i vandali che hanno commesso un simile scempio insultando la memoria dell'uomo scomparso, della sua famiglia e della società in cui ha militato con l'amico fraterno Roberto Mancini. Come scrive Calciomercato.com, questo cartellone si troverebbe in via Moresco e scoperta dagli abitanti del posto che hanno subito denunciato l'accaduto con una fotografia che sta facendo il giro del web.

La scritta dell'azienda, Taffo, è stata cancellata nella parte in basso dove si trovano quelle aggiunge manualmente con le bombolette spray mentre è visibile nella parte alta della pubblicità e reca lo slogam del suo prossimo arrivo sul capoluogo ligure da venerdì 13 gennaio. Al momento l'autore o gli autori del folle gesto sono ignoti ma non è escluso che si possa ricorrere a qualche telecamera piazzata in zona per poter riconoscere e assegnare alla giustizia chi di dovere. Fonti liguri del sito calcistico tenderebbero a escludere che sia opera della tifoseria del Genova vista l'enorme partecipazione dei "cugini" genoani alla scomparsa del campione. Molto probabilmente, quindi, questo rimane il gesto isolato di uno o più idioti.