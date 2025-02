Verona-Atalanta, poker Retegui

Ascolta ora 00:00 00:00

Con un mese abbondante di ritardo, inizia il 2025 in Serie A dell’Atalanta come la conosciamo o, meglio, come siamo stati abituati a conoscerla. E lo fa nel segno di Retegui e dando l’ennesima lezione al Verona, già pesantemente punito dal 6 a 1 dell’andata. Al netto della Champions, il nuovo anno della Dea non era partito al meglio, per questo dalla gara di Verona ci si aspettava un grande risposta, risposta che è ampiamente arrivata. Al Bentegodi, infatti, l’Atalanta fa l’Atalanta, dimostrando di avere rimesso insieme i cocci ritrovando qualità, fiducia e compattezza. E così sono 50 punti in 24 giornate: nonostante l’ultimo periodo opaco, Gasperini non può che essere soddisfatto. E da quando c’è lui, quella bergamasca è la squadra che conta più gare con 5 o più gol segnati in un singolo match in Italia. Poi, se hai il capocannoniere del campionato, le cose si fanno ben più facili. Se in giornata, Retegui è semplicemente ingiocabile: diventa un magnete per il pallone e dentro l’area non sbaglia mai. Il Gasp può così contare su un attaccante top, ma anche su un centrocampista totale: il gol di Ederson riassume al meglio il valore del brasiliano. Certo, non basta questa vittoria per dire che la Dea è definitivamente tornata, ma può essere un bel trampolino per affrontare al meglio la seconda e decisiva parte della stagione. E tanto si giocherà proprio in febbraio: tra Champions e campionato, la Dea si trova davanti a un bivio: sta a lei decidere quale strada prendere. Quella che invece deve assolutamente prendere l’Hellas ha come destinazione finale la salvezza. Con la sfida alla Dea si è aperto un mese di fuoco in cui dovrà raccogliere il massimo possibile. Sarà ardua, anche perché, al netto di clamorosi cambi di passo, il Verona visto ieri sembra proprio una squadra che sarà costretta a sudarsi la permanenza in A fino all’ultima giornata.

Marcatori: 21’pt, 25’pt, 44’pt e 11’st Retegui, 37’pt Ederson

Hellas Verona: Montipò 5,5; Daniliuc 5 (dal 24’st Valentini 6), Coppola 4,5, Ghilardi 4,5; Tchatchoua 5, Niasse 4,5, Bernede 5 (dal 17’st Dawidowicz 6), Bradaric 5 (dal 17’st Oyegoke 6); Suslov 5,5 (dal 34’st Lambourde); Mosquera 5, Sarr 5,5 (dal 16’st Kastanos 6). All. Zanetti 4.

Atalanta: Rui Patricio 7; Posch 6,5, Hien 6, Djimsiti 6,5 (dal 14’st Toloi 6); Cuadrado 6, Ederson 7,5 (dal 14’st Pasalic 6), De Roon 6,5 (dal 27’st Sulemana 6), Zappacosta 6 (dal 37’st Palestra sv); De Ketelaere 7 (dal 1’st Brescianini 6), Samardzic 6; Retegui 9. All Gasperini 7,5.

Arbitro: Sozza 6

Ammoniti: Niasse, Ghilardi, Sulemana