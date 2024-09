"È vigile e cosciente". Migliorano le condizioni di Totò Schillaci

Ascolta ora 00:00 00:00

Migliorano le condizioni cliniche di Totò Schillaci, l’eroe delle Notti Magiche di Italia '90, ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. Dopo le notizie allarmanti arrivate domenica pomeriggio, che hanno tenuto il mondo del calcio col fiato sospeso, il suo stato di salute è "in miglioramento", come comunicato dalla direzione sanitaria del complesso ospedaliero del capoluogo siciliano.

"Stanotte - si legge nella nota - si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato la stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse a ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno". Una notizia che un po' tutto il mondo del calcio, e non solo, attendeva e sperava che arrivasse a stretto giro di posta. L'ex bomber della Nazionale, quindi, sta provando a reagire, dopo essere stato colpito da una polmonite che aveva complicato il suo già delicato quadro clinico oncologico. Schillaci ha, infatti, subito due interventi per un tumore al colon. Un male che pensava di aver superato e invece adesso è tornato. Nonostante tutto Schillaci lotta e non ha alcuna intenzione di mollare neppure di un centimetro. Un po' come quando era in campo alla ricerca di un pallone vagante da gettare alle spalle del portiere avversario.

Tanti gli attestati di stima e le dimostrazioni di vicinanza dal mondo del calcio come quella arrivata da Roberto Baggio. Ma non solo. I suoi tifosi e fan, in carriera ha indossato le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata, nei giorni scorsi si erano recati in ospedale per incoraggiarlo. Lunedì sera, intercettata dalla Gazzetta dello Sport, la moglie Barbara Lombardo aveva rilasciato una breve dichiarazione: "Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria.

So quanto Totò stia a cuore alla gente, capisco l'attenzione vi chiedo però di rispettare il nostro momento. Non posso dire altro, grazie". Di sicuro, dopo l'ultimo bollettino medico, si può guardare avanti con maggiore ottimismo.