Zola, Marchisio e Llorente vestiti come i Peaky Blinders

Noia mortale in Aston Villa-Juventus. Momenti irresistibili nel pre e post partita. Ecco i Peaky Blinders, la gang che aveva imperversato a Birmingham negli anni successivi alla prima guerra mondiale. Ragazzi tosti, addobbati come si doveva, caratterizzati dal cappello e berretto nel quale nascondevano lamette di rasoio (da cui Peaky Blinders) per difendersi ed attaccare le bande rivali, poliziotti compresi. Personaggi non tutti fantasiosi e romanzati ma interpreti della serie televisiva in onda su Netflix e, per le prime due stagioni soltanto, su Amazon Prime.

Tutta questa premessa per che cosa? Perché Amazon Prime ha trasmesso in esclusiva la partita ma i creativi dell’emittente hanno pensato di vestire gli opinionisti a bordo campo come Arthur, John e Finn, i tre fratelli Shelby, i componenti di Peaky Blinders.

Ebbene, per chi se li fosse persi, ecco Francisco Llorente, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola così addobbati, con il cappello d’epoca, la coppola ha osato dire, brillante conduttrice a bordo campo rivolgendosi al trio ma essendo immediatamente rimproverata dal sardissimo Zola: "Sa berretta, devi dire Sa berretta!", di fianco il principino Marchisio indossava fantozzianamente un cappottone spigato taglia XXXXXXXXXXXXXXL, Llorente era il più normale della banda, Zola riportava a Nico e i Sardi della Gialappa.

Grandissima televisione, poi, purtroppo, si è vista anche Aston Villa-Juventus.