"Zona azzurra", strade chiuse e maxischermi: i provvedimenti per Napoli-Cagliari

Napoli è pronta a festeggiare il quarto scudetto della sua storia. Quando mancano 90 minuti alla fine della stagione, la squadra di Conte affronta il Cagliari al Maradona, con un punto di vantaggio sull'Inter. Per cucirsi sulla maglia il tricolore, basterà vincere o fare lo stesso risultato dei nerazzurri, impegnati in trasferta a Como, in contemporanea.

Tra scaramanzie di rito in vista della conquista dello scudetto, sono state predisposte una serie di misure relative alla sicurezza, alla viabilità e alla tutela della salute pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti spontanei dei tifosi. Innanzitutto è arrivato il piano di viabilità per venerdì 23 maggio, in occasione della partita contro il Cagliari, in programma alle ore 20.45. Il Comune di Napoli, (clicca qui per l'ordinanza) ha disposto 85 varchi e tre aree dove ci saranno strade chiuse e pedonalizzate. Alcuni divieti scatteranno dalle 18,30, gli altri dalle 20,30 e dureranno fino a sabato. Rispetto al dispositivo di traffico di domenica scorsa, la Zona azzurra, dove si potrà circorlare solo a piedi, sarà più ristretta, per consentire ai tifosi napoletani di poter raggiungere lo stadio Maradona, dove si disputa la partita, e le tre piazze dove saranno allestiti i maxi-schermi: piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia. Al termine della partita, se il Napoli dovesse risultare vincitore ci sarà uno spettacolo allo stadio, organizzato dal club azzurro, come avvenne nel 2023. Mentre la eventuale festa istituzionale, organizzata dal Comune, si terrà nel pomeriggio di domenica o di lunedì, previa autorizzazione della Questura, con i bus scoperti con i protagonisti della stagione, che percorreranno i 3 km tra il Molo Luise e piazza Vittoria.

Inoltre, è stato anche disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali cittadini e il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 16:45 di venerdì 23 maggio e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio. Ma non solo.

L’Asl Napoli 1 Centro, nell’ambito di un piano ad hoc, ha previsto l’attivazione dit con personale sanitario e ambulanza in prossimità di piazza del Plebiscito, in piazza Garibaldi, in piazza del Gesù e in prossimità di piazza Vittoria.