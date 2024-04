"Call My Agent", una parata di star tutta da ridere

Capita raramente che un remake di una serie straniera sia meglio dell'originale, soprattutto se l'originale aveva tutte le carte in regola. Però capita con Call My Agent - Italia è che ha debuttato su Sky Serie con la prima stagione il 20 gennaio 2023. È l'adattamento, ma si potrebbe dire la romanizzazione della serie francese Dix pour cent, trasmessa in Francia dal 2015. Ora è in onda la seconda stagione e ne è stata confermata anche una terza.

Vediamo a grandi linee la trama. Tutto si svolge attorno alla Claudio Maiorana Agency (CMA), un'agenzia che gestisce nuovi e vecchi talenti dello spettacolo italiano. Gli agenti della CMA si destreggiano quotidianamente tra attori, conduttori e personaggi influenti del settore, cercando di gestire le loro carriere e le loro complesse, e spesso fallimentari, dinamiche personali.

Il cast è tutto composto di attori di vaglia tra cui spiccano la bellissima Sara Drago - che interpreta l'esplosiva Lea Martelli - una colonna della cinematografia italiana come Marzia Ubaldi (recentemente scomparsa) che ha dato voce e volto a Elvira Bo, l'agente più anziana e saggia dell'agenzia.

Ma la vera forza della serie, soprattutto in questa seconda stagione, sono le comparsate dei big del cinema e della televisione che in Call My Agent giocano a recitare se stessi e si prendono molto in giro istrionizzando i propri tic attoriali e i propri difetti. Giusto per citare dei cammei meravigliosi basti pensare a Claudio Santamaria in fissa per recitare Giordano Bruno e alle continue disavventure di Corrado Guzzanti.

Da guardare se siete cinefili che vogliono una serata leggera.