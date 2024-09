Cameron, un altro colossal sulla storia di Hiroshima

Ascolta ora 00:00 00:00

Tsutomu Yamaguchi ha vissuto tre vite. La prima si è conclusa il 6 agosto 1945: all'epoca aveva 29 anni, era ingegnere alla Mitsubishi e si era recato per lavoro su un'isola vicino alla sua. Hiroshima. Quel giorno, il giorno della prima bomba atomica sganciata dagli americani, Tsutomu Yamaguchi avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a casa con altri due colleghi, ma aveva dimenticato il tesserino in ufficio. È tornato sui suoi passi e, quando la bomba è esplosa, lui si trovava a tre chilometri di distanza: abbastanza per salvarsi, nonostante le ustioni e la cecità e la sordità momentanee. Lì è iniziata la sua seconda, brevissima, vita: tre giorni dopo, infatti, con un senso del dovere tale da stupire perfino i propri connazionali, Tsutomu Yamaguchi si è ripresentato in ufficio, come se non gli fosse esplosa una atomica intorno. Solo che quel giorno, il 9 agosto del 1945, a tre chilometri dal suo ufficio cadde un'altra bomba. Lui, infatti, viveva e lavorava a Nagasaki. E lì è morto, ma 65 anni dopo: il 9 agosto del '45 infatti è iniziata la sua terza vita, conclusasi nel 2010, all'invidiabile età di 93 anni. Quell'uomo, non scalfito dall'arma più potente del secolo scorso, è stato ucciso da un tumore allo stomaco.

Dire che la vita di Tsutomu Yamaguchi sia da romanzo, o da film, è a questo punto chiaro; infatti sarà il protagonista del nuovo lavoro di James Cameron (foto): dopo il sequel di Avatar, il regista dei record ha deciso di occuparsi della storia della bomba atomica e, anche, di quella del suo incredibile sopravvissuto.

Per farlo, Cameron ha acquistato i diritti del libro Ghosts of Hiroshima di Charles Pellegrino, che sarà edito da Blackstone Publishing nell'agosto del 2025 negli Stati Uniti e che segue il precedente Last Train From Hiroshima del 2015 (e che sarà a sua volta utilizzato come base per il film). Alla realizzazione del film su Hiroshima potrebbe collaborare Shane Salerno della Story Factory, che rappresenta Charles Pellegrino ed è stato cosceneggiatore dei sequel di Avatar.