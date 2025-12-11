Jacobs lancia la sfida olimpica

Il governatore Attilio Fontana con l'assessore Debora Massari e la sottosegretaria Federica Picchi ha incontrato sotto la sede della Regione il campione olimpico Marcell Jacobs per l'evento "Sprint finale verso Milano Cortina 2026". Presente anche una delegazione di Areu con Maurizio Migliari, direttore della struttura che coordina l'assistenza durante gli eventi sportivi scolastici. L'atleta azzurro, oro a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100, ha poi trascorso un momento speciale con i giovani atleti lombardi dell'Accademy che porta il suo nome, di altre associazioni del territorio e del liceo sportivo Fermi. "Incontrare tanti giovani atleti - ha detto Jacobs - è sempre emozionante. Ho visto nei loro occhi la stessa passione che avevo da bambino. È importante che continuino a credere nei loro sogni e a lavorare con costanza: lo sport insegna a superare i limiti e a non mollare mai. Ringrazio Regione Lombardia per l'accoglienza e per il sostegno allo sport e ai suoi valori".

E, a proposito di olimpiadi invernali e della regione che lo ha visto nascere, Jacobs, ha rivelato che, immaginandosi atleta di Milano Cortina, avrebbe scelto come sport il salto con gli sci, che il suo luogo del cuore è certamente Desenzano sul Garda e che il suo piatto lombardo preferito è la cotoletta alla milanese. "La sua presenza - lo ha ringraziato Fontana - è un messaggio potente per i più giovani: dimostra che impegno, serietà e sacrificio possono portare a risultati straordinari".