Carcere di Como in rivolta: tre agenti feriti, uno in ostaggio

Fortissima tensione in una delle carceri dove il problema del sovraffollamento si fa più sentire, il Bassone di Como dove, nel tardo pomeriggio di ieri (ma erano insorti problemi già dalla mattinata) un agente della Polizia penitenziaria sarebbe stato preso in ostaggio dai detenuti e la situazione sarebbe poi degenerata: un gruppo di reclusi ha dato vita infatti a una vera e propria sollevazione che ha costretto diversi agenti ad asserragliarsi all'interno della struttura per mettersi in sicurezza, in attesa dell'arrivo dei rinforzi.

Sul posto, oltre alla Penitenziaria in tenuta antisommossa, si sono schierati rinforzi provenienti da Milano. Fuori dal carcere sono giunte quindi diverse ambulanze e i vigili del fuoco che, con una delle loro camionette, sono entrati nel penitenziario. Tre agenti sono stati portati in ospedale: le loro condizioni, a quanto abbiamo appreso ieri sera, non sarebbero gravi, mentre un detenuto 24enne sarebbe stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso per un trauma toracico importante dopo essere rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. I disordini si son placati intorno alle 19.30, ma la situazione all'interno della struttura resta incandescente.

Ha detto Gennarino De Fazio, segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: "In Lombardia 9mila reclusi sono stipati in 5mila734 posti, mentre gli agenti

in servizio sono solo 3mila682, quando ne necessiterebbero oltre 6mila". De Fazio ha anche dato notizia che nella Casa Circondariale di Pavia si è suicidato il 69esimo detenuto dell'anno, il terzo nella struttura pavese.