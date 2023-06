Carroponte, via alla cavalcata d'estate

Il Carroponte resta un palco solido come la struttura post-industriale che ne incarna l'immagine a Sesto San Giovanni: il festival estivo capace di portare negli anni artisti della scena musicale nazionale e internazionale - guadagnandosi i galloni di palcoscenico rock milanese a tutti gli effetti e richiamando pubblico da tutta Italia e dall'estero - si gode una nuova edizione piena di promesse mantenute e da mantenere. Queste ultime sono tutte per la prossima stagione invernale perché, questa è la notizia, Carroponte si candida a diventare il Villaggio Musicale milanese con il coinvolgimento da parte di Hub Music Factory, che gestisce da sempre l'evento estivo di altre strutture.

Intanto, gli ultimi due anni, assicurano da Hub Music Factory, «hanno portato sotto il palco del Carroponte nelle ultime due stagioni più di 500mila spettatori». Uno dei migliori segni di ripresa nel post-pandemia per il panorama musicale milanese, senza alcun dubbio. Dunque, se per il futuro il Carroponte si farà indoor, con la bella stagione si gode la volta celeste: lo ha già fatto con l'anteprima (sold out) del 10 giugno del concerto rock dei Tenacious D, la band guidata dall'attore e cantante Jack Black (il John Belushi del secondo millennio, protagonista di pellicole come «School Of Rock» e «Super Nacho») e lo farà da questa sera in una cavalcata musicale che durerà fino al 17 settembre.

A dare il via, oggi alle ore 21, è la storica punk band californiana Black Flag, nati alla metà degli anni Settanta, passati attraverso varie rivoluzioni, dalle quali è emerso come unico leader resistente Greg Ginn. Dire Carroponte, però significa dire musica di tutti i generi, se si pensa che da qui passeranno la star del pop latino Ana Gabriel (attesa il 2 luglio), cantautori di ultima generazione come Bresh (19 luglio) e Tananai (9 settembre), il reggaeton di Rauw Alexandro (ultimo artista a calcare il palco di via Luigi Granelli il 17 settembre), fino al pop ironico e scanzonato di Cristina D'Avena & Gem Boy (1 settembre). Tra i nomi internazionali non mancano gli acustici The Lumineers, che il 23 giugno porteranno a Sesto San Giovanni il loro «Brightside World Tour 2023», i pionieri assoluti del genere ska The Skatalites (6 luglio) e gli inglesi Morcheeba (26 luglio) in tour per promuovere il loro ultimo album «Blackest Blue».

Riflettori anche sui grandi nomi dell'indie rock nazionale: Marlene Kuntz saranno a Carroponte il 27 luglio (per loro un ritorno nel cartellone di Sesto San Giovanni dopo otto anni) e Manuel Agnelli (7 settembre), reduce dal successo teatrale come protagonista nel musical di David Bowie «Lazarus» (passato anche dal Piccolo di Milano) e in tour con il suo ultimo album «Ama il prossimo tuo come te stesso». Come ogni estate, l'area in via Granelli vedrà aperto il Summer Village, accessibile a tutti, con spazio verde, chiringuito, bar, bistrot e feste musicali. Info al sito www.carroponte.net.