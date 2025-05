Una casa lontano da casa per bambini e famiglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni giorno, in silenzio, c'è chi fa la valigia non per partire in vacanza, ma per cercare una speranza. In Italia, sono centinaia le famiglie costrette a lasciare la propria casa, il lavoro e gli affetti per seguire un figlio malato in un percorso di cura. Accade quando la patologia è rara, complessa, e il centro specializzato più vicino, non è affatto vicino. A Milano, la Clinica Pediatrica De Marchi della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Policlinico rappresenta una delle eccellenze italiane nella cura delle malattie nefro-urologiche pediatriche. Ma eccellenza, per molti, significa anche distanza, solitudine, precarietà. Non solo quella sanitaria, ma emotiva, logistica, quotidiana. A offrire una risposta concreta da oltre vent'anni, è il Progetto Ospitalità di ABN-ETS, storica realtà milanese che da più di 46 anni è accanto ai bambini affetti da patologie nefro-urologiche e alle loro famiglie. Negli anni, ABN-ETS ha contribuito a migliorare la qualità della cura e dell'accoglienza all'interno della Clinica Pediatrica De Marchi, realizzando e supportando interi reparti, creando spazi su misura per i piccoli pazienti e con progetti che intrecciano assistenza, ricerca e umanità. ABN-ETS mette a disposizione delle famiglie 4 appartamenti ad uso gratuito Casa Sole, Casa Luna, Casa Santa Giulia e Casa Costanza dotati di cucina, lavatrice, biancheria, stoviglie, per accogliere i genitori e i piccoli pazienti durante i ricoveri e i lunghi periodi di controllo.

L'Associazione si fa carico di ogni aspetto gestionale, dagli affitti alle utenze, dalle pulizie alla manutenzione e, quando è necessario, anche con un contributo economico. E basta poco per sostenere questa rete di accoglienza, inserendo nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale 80136970151 (www.abn.it).