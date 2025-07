Cascina Perego di Cremnago diventerà una casa museo

Una cascina agricola trasformata in residenza di campagna di grande pregio e la cui nuda proprietà è stata donata nel 2020 al Fai dall'architetto Filippo Perego di Cremnago. La tenuta che si trova nel territorio del Parco del Ticino ed è inclusa nella Riserva Ticino Val Grande Verbano, designata nel 2018 dall'Unesco "Riserva della Biosfera" - comprende 48 ettari di terreni agricoli, di cui 36 di risaie. Gli interni della Casa ospitano un inedito e variegato insieme di arredi e collezioni di importante valore, testimonianza del gusto e dell'attività professionale di progettista di interni dell'architetto Perego.

Adesso il passo avanti decisivo: è stato firmato il protocollo d'intesa tra Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, Regione Lombardia, Parco Lombardo Valle del Ticino e Comune di Cassolnovo per garantire la tutela, la valorizzazione e la regolare fruizione al pubblico di Casa e Tenuta Perego, che si trova nel borgo di Villareale, frazione di Cassolnovo, in provincia di Pavia. Saranno necessari opportuni interventi di restauro e adeguamento degli spazi che verranno intrapresi dal Fai.

"Valorizzare una dimora storica nel cuore del Parco del Ticino, tutelarne la memoria e aprirla al pubblico. Con questi obiettivi è stato firmato a Palazzo Lombardia il protocollo d'intesa" spiega l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. "Il progetto aggiunge Caruso prevede la nascita di una casa-museo, spazi per laboratori didattici, servizi per visitatori e percorsi di valorizzazione agricola e ambientale. Casa Perego rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra cultura, paesaggio e agricoltura. Sostenere questa iniziativa significa dare nuova vita a un bene straordinario e condividere con la comunità un luogo che custodisce il genio creativo di Filippo Perego e il valore storico del territorio".

A mostrare entusiasmo è anche Filippo Perego di Cremnago: "Il protocollo conferma l'impegno anche degli enti pubblici, alleati indispensabili per una valorizzazione stabile e condivisa, non solo della tenuta, ma del territorio nel suo insieme".

La residenza rientra perfettamente nello spirito dei beni di cui si occupa il Fai, come commenta il presidente Marco Magnifico: "Casa e Tenuta Perego rappresentano un eccezionale esempio di armonia tra architettura, design e paesaggio agricolo. Il Fai è profondamente grato all'architetto Filippo Perego di Cremnago per il generoso atto di donazione che consente oggi di avviare un percorso ambizioso di tutela e valorizzazione".

L'obiettivo del fai è è offrire alla collettività "un luogo di grande fascino e valore culturale, rendendolo accessibile e vitale, un centro di educazione e valorizzazione nonché un punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta del suggestivo ambiente della Valle del Ticino, in dialogo con il territorio e le sue vocazioni".