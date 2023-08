Un caso sospetto di Dengue a Monza Disinfestazione in tutto il quartiere

Un caso sospetto di Dengue, la malattia virale trasmessa dalle zanzare a Monza. L'Ats Brianza ha subito avvertito il Comune di Monza che ha disposto con un'ordinanza una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Timavo, la strada in cui è stato registrato il caso sospetto, nel tardo pomeriggio di ieri.

Le operazioni di disinfestazione, che si sono concluse intorno alla mezzanotte, hanno interessano le vie comprese nell'area entro 200 metri di raggio intorno ai luoghi segnalati dalla persona vittima del sospetto caso di Dengue, le cui condizioni di salute fortunatamente non destano al momento particolari preoccupazioni. Si tratta in particolare di via Timavo, via Campanella, via Calvi, via Beccaria, via Procaccini, via Vecellio, via Donatello, via Piave, via Isonzo, via Ghilini.

Durante il trattamento - avverte il Comune di Monza - è necessario tenere ben chiuse porte e finestre e sospendere il funzionamento del ricambio d'aria. Le raccomandazioni generali, invece, consigliano di indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (maniche lunghe, pantaloni lunghi, calze) e usare spray repellenti, areando bene i locali.

Lo scorso settembre, sempre a Monza, erano stati eseguiti interventi di disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe alle vie Della Minerva e via Cernuschi per due casi sospetti.

Di cosa si tratta esattamente? Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dalla febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.