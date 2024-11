Dal Castello al Monumentale. Ecco l'arte aperta (e gratis)

Ascolta ora 00:00 00:00

Organizzare Halloween, giovedì scorso, è già costato uno spavento. Ecco un breve vademecum per prepararsi a un fine settimana impegnativo per la presenza di feste comandate dopo la Commemorazione dei Defunti e tutti i Santi venerdì e sabato. Non è finita: domenica sarà la prima del mese di novembre, si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'accesso libero, ogni prima domenica del mese appunto, nei musei e nei parchi archeologici statali. Non è ancora finita: lunedì 4 sarà Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate (è la terza data di accesso gratuito insieme al 25 aprile e al 2 giugno). L'iniziativa di #domenicalmuseo è estesa al 4 novembre, quindi i musei civici, i parchi archeologici e anche altri musei o gallerie privati che partecipano all'iniziativa saranno aperti durante il ponte di Ognissanti, 1° e 2 novembre, a pagamento, mentre il 3-4 novembre ad ingresso gratuito (https://cultura.gov.it/domenicalmuseo). Alcuni musei civici hanno indetto uno sciopero, i seguenti dovrebbero essere aperti e con il programma annunciato, si consiglia di accertarsi prima.

Visto il clima di streghe, santi e morti che impregna queste giornate, prima meta consigliata è il Castello Sforzesco, che infatti ha preparato uno Speciale Halloween da ieri al 3: Mostri al Castello, Mostri nella penombra del Castello "Misteri al Castello, visite guidate speciali per bambini e ragazzi, con laboratorio finale incluso (per tutte le attività prenotazione obbligatoria, www.milanocastello.it). Infine, nelle salette della Grafica, in Cortile delle Armi, è possibile visitare la mostra «Alberto Martini. La danza macabra», dedicata al tema dell'allegoria della morte e della relativa danza, affrontato da Martini in alcuni importanti lavori. Restando in tema il Cimitero Monumentale apre le sue porte il 3 e 4 novembre con una speciale visita al Tempio della Vittoria, tesoro artistico di Milano inaugurato il 4 novembre 1928: grazie alla collaborazione fra Cimitero Monumentale e Civiche Raccolte Storiche di Palazzo Moriggia-Museo del Risorgimento è possibile tornare a visitare il monumento e il sottostante Sacrario dei Caduti. Domenica ore 10-12 e 14 -16 ogni 30 minuti si potrà visitare gratuitamente il monumento su prenotazione (https://www.eventbrite.it/e/visite-al-tempio-della-vittoria-tickets-1042616813957). Lunedì alle 10.30 cerimonia di commemorazione alla presenza delle autorità, e poi visita al monumento negli stessi orari e modalità di domenica. La Casa della Memoria, via Confalonieri 14, è aperta a ingresso libero il I novembre, dalle 10.30 alle 18, e sabato 2 novembre alle 16 si terrà presentazione libro «La ragnatela nera. L'eversione di destra e la strage dell'Italicus» di Alessio Ceccherini. Il 3 novembre la Pinacoteca di Brera dalle sarà aperta dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso alle 18) per #domenicalmuseo, prenotazione obbligatoria su brerabooking.org. Anche il Cenacolo Vinciano aderisce, prenotazione (https://cenacolovinciano.vivaticket.it/it/event/cenacolo-vinciano-domeniche-gratuite/233799?idt=2547). Al contrario non accetta prenotazioni la Fondazione Luigi Rovati in corso Venezia 52: sarà possibile accedere al Museo fino al raggiungimento della capienza massima degli spazi.

Un'occasione per visitare i due piani museali e vedere da vicino le oltre 250 opere della collezione esposte a rotazione, oltre alla mostra temporanea di fotografie di Maurizio Galiberti e le sculture di Lorenzo Bartolini. Stessa procedura per accedere, domenica, alle Gallerie d'Italia, che sono aperte anche il 2 novembre e, dalle 16.30 alle 17.30, organizzano il workshop dedicato al disegno per bambini dai 5 agli 11 anni.