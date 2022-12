Il "Cav" alle Stelline e mille a cena con Salvini. I big scendono in campo

Meno di due mesi al voto per le Regionali (il 12-13 febbraio), è una campagna flash e con le feste natalizie di mezzo. I big scendono subito in campo per scaldare i militanti, saranno due giorni di cene elettorali, eventi, «cantieri» sui programmi. Apre le danze il Terzo Polo, oggi alle 17 i leader Matteo Renzi e Carlo Calenda lanciano la campagna elettorale della candidata Letizia Moratti al teatro Franco Parenti. Il benvenuto del segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo? «Renzi e Calenda hanno scelto di non provarci nemmeno a mandare a casa Fontana. È una responsabilità che ci prendiamo noi». Moratti restituisce il colpo annunciando che nella sua lista si candiderà Elisabetta Genovese, «la più votata ad ottobre 2021 nella lista Sala al Municipio 5 e vicepresidente di Zona». Anche il sindaco inizia a perdere pezzi.

Domani tocca a Forza Italia. La coordinatrice regionale Licia Ronzulli, presidente dei senatori azzurri, aveva inviato una decina di giorni fa una lettera ai coordinatori provinciali della Lombardia e di Milano chiedendo di invitare tutti gli amministratori e militanti di Fi a contribuire al programma per le Regionali con proposte, spunti di riflessione e suggerimenti, un «cantiere» aperto a tutti in vista dell'incontro su «Programmi, idee e priorità» in programma dalle 9,30 alle Stelline di corso Magenta, interverrà il leader Silvio Berlusconi. Focus su lavoro, sicurezza, i progetti azzurri per potenziare turismo, infrastrutture, università, casa. L'evento è organizzato dal gruppo parlamentare di Camera e Senato.

Si chiama «LomardiAmo» l'evento organizzato dalla Lega domani+ a partire dalle 18 al Talent Garden di via Calabiana 6, zona corso Lodi. A fianco del governatore Attilio Fontana proiettato verso il bis ci saranno il leader Matteo Salvini, i ministri Calderoli, Locatelli e Valditara, i sottosegretari Borgonzoni, Durigon, Gava, Molteni, Morelli, Ostellari e Rixi, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e tanti altri esponenti del partito. Al termine dei dibattiti, una cena (gratuita ma con prenotazione obbligatoria) con i militanti e simpatizzanti. Servirà ai leghisti anche per fare quadrato dopo le scissioni delle ultime settimane, prima l'uscita del consigliere regionale Gianmarco Senna per aderire al Terzo Polo, poi gli altri quattro migrati nel gruppo Comitato Nord (Bastoni, Mura, Formenti e Lena), subito espulsi dal Carroccio. Sono esponenti che sposano la corrente - Comitato Nord, appunto - di Umberto Bossi che giorni fa ha aveva fatto un appello all'unità e a ritirare le espulsioni. Anche Fontana ieri si è detto «convinto che ci sarà un chiarimento perché tutti vogliamo andare nella stessa direzione e nessuno credo voglia cambiare indirizzo, serve unità». Sull'ultima uscita di Bastoni ha ribadito che «c'è dispiacere ma sono sicuro che la situazione si riuscirà a ricomporre». Tornando all'evento di domani al Talent Garden, il segretario regionale Fabrizio Cecchetti spiega che «apre la nostra campagna ma sarà anche un momento di confronto tra i nostri amministratori nazionali e regionali con gli stakeholders milanesi che interverranno. Abbiamo già ricevuto più di mille adesioni per questo evento». La commissaria cittadina della Lega Silvia Sardone aggiunge che «sarà l'occasione per spiegare il modello di sviluppo della Lombardia che anche nei prossimi 5 anni dovrà essere portato avanti da una giunta di centrodestra guidata da un leghista. E «chi meglio di noi milanesi - sottolinea - conosce il candidato della sinistra Majorino? La Regione locomotiva del Paese non finirà nelle mani di chi rappresenta l'estrema sinistra e al Parlamento Ue si è distinto più per fare propaganda all'immigrazione senza freni anziché tutelare gli interessi italiani».

Pierfrancesco Majorino, appunto, candidato Pd e - da questa sera, salvo sorprese - anche dei 5 Stelle. Dalle 10 alle 22 i grillini residenti in Lombardia possono votare sulla piattaforma «Skyvote» rispondendo alla domanda: «Sei d'accordo, sulla base degli obiettivi programmatici condivisi, che il Movimento 5 Stelle si presenti alle Regionali in Lombardia in coalizione con forze politiche di centro-sinistra e altre forze civiche?». Majorino non viene neanche citato. Tant'è, domani dalle ore 9 al «Lampo» di Scalo Farini si terrà la conferenza programmatica del Pd lombardo, con un pacchetto di proposte e dodici tavoli tematici. Al termine interverranno Majorino e il segretario regionale Peluffo. Il candidato dem si sposterà poi a Roma, nel pomeriggio salirà sul palco in piazza Santi Apostoli con il segretario nazionale Enrico Letta e il candidato nel Lazio Alessio D'Amato alla manifestazione contro la manovra del governo.