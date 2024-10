Cazzullo continua ad essere il profeta delle copie vendute

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano ad arrivare novità in classifica. Merito di un mercato un po' debole e contemporaneamente dell'avvicinarsi della lunga corsa al Natale, in cui i libri spuntano come funghi. Ad esempio è molto probabile che arrivi sin sotto l'albero il libro che oggi è primo in classifica, dove si è insediato già la settimana scorsa, appena arrivato in libreria. Si tratta di Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins Italia) a firma di Aldo Cazzullo. In questa rilevazione porta verso la Terra promessa ben 14mila e novecentotrentasette lettori. Un piccolo miracolo, come aprire un Mar Rosso librario, perché vende più che nella settimana di partenza, cosa che ormai con i libri molto promossi capita raramente. Questo potrebbe far presagire una corsa molto lunga e molto proficua che porti l'Antico Testamento, in versione cazzulliana, sino al presepe. Una stella cometa della divulgazione giornalistica, con qualche erroruccio veniale nei dettagli, quella di Cazzullo, che funziona a 360 gradi, a partire dall'Impero romano per arrivare ai roveti ardenti passando dai capobanda fascisti.

Al secondo posto arriva invece a passo di carica uno dei fumetti più letti del momento a firma Pera Toons, Ridere (Tunuè). Pera Toons è il nome d'arte di Alessandro Perugini, fumettista, content creator, grafico pubblicitario e star del web. Negli ultimi anni si è fatto conoscere grazie ai social dove ha creato una community di appassionati di battute, freddure ed enigmi a fumetti. In libreria va anche meglio: in questo caso 10mila e quattrocentoquattordici copie.

Al terzo posto invece incontriamo un po' di letteratura. Haruki Murakami, appena arrivato in libreria con La città e le sue mura incerte (Einaudi) convince 9mila lettori e rotti.

Per chiudere segnaliamo la rapida discesa di Una

conquista fuori menù (Newton Compton) di Felicia Kingsley. Questa settimana è in decima posizione, la regina della chick lit si ferma a 3mila e quattrocento copie. Vedremo se ha margini di recupero nelle prossime settimane.