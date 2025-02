I cinquant'anni di Confcommercio

Ascolta ora 00:00 00:00

Confcommercio Lombardia festeggia i suoi primi 50 anni. La fotografia scattata dalla ricerca di Format Research «I Quattro motori d'Europa. Il contributo del terziario alla creazione di ricchezza in Lombardia e in Europa», tratteggia un ruolo da protagonista della Lombardia: prima regione tra i Quattro motori (Baden-Württemberg, Catalogna, Lombardia e Rodano-Alpi) per numero di imprese, con un'incidenza di un'attività economica ogni 12 abitanti, seconda per Pil e valore aggiunto e con un tasso di occupazione di quasi l'8% superiore rispetto alla media italiana.

Risultati possibili grazie al contributo del terziario che mostra un incremento degli addetti nel comparto del 27,8% in un decennio che rappresentano oggi il 69% dei lavoratori, ovvero oltre 3 milioni di persone. Una composizione simile, d'altronde, si trova anche nei Quattro motori d'Europa (67,2%) e nell'Europa 27 (67%). Un numero così alto è determinato da una demografia d'impresa con una preminenza di attività nel commercio, turismo, servizi e trasporti. Attività che in Lombardia sono cresciute in dieci anni del 12,3% e che rappresentano oggi il 79,2% delle imprese nell'Europa 27 e l'80% nei Quattro motori. Un primato che si conferma anche considerando esclusivamente i settori del commercio e del turismo, le cui attività superano quelle dell'industria in Lombardia (24,4% su 21,2%). Ma il terziario è anche il primo comparto per creazione di ricchezza con la Lombardia seconda nei Quattro motori per quello prodotto dal commercio e dal turismo e con un'incidenza del valore aggiunto complessivo del terziario superiore del 15,4% rispetto alla media nazionale.

«Cinquant'anni per Confcommercio Lombardia sono un traguardo importante perché dimostrano la sua capacità di rappresentare nel tempo il sistema delle imprese del terziario di mercato.

Un terziario di mercato dichiara il presidente Carlo Sangalli che oggi è diventato il principale motore della economia lombarda e italiana. Un'evoluzione resa possibile grazie alla forza innovativa delle nostre imprese e al rapporto costruttivo con le istituzioni del territorio».