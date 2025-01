Il certificato d'idoneità allo sport ora è gratis per tutti gli studenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non tutti possono permettersi un certificato medico sportivo non agonistico per ogni figlio (50 euro l'uno). Così, dovendo tagliare le spese, si è costretti a sacrificare l'attività sportiva durante l'adolescenza, proprio nel momento in cui sarebbe di grande aiuto. La questione ribolle da più di un anno. In consiglio regionale è stata oggetto di più mozioni e ordini del giorno da parte dei partiti di maggioranza. Ieri c'è stato un primo traguardo: la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 300.000 euro per garantire anche la gratuità dei certificati medici obbligatori in caso di eventi sportivi stabiliti dalle scuole al di fuori dell'orario scolastico. Dalle corse campestri di primavera alla piscina pomeridiana ai campionati studenteschi. Da oggi gli studenti lombardi, a prescindere dalla fascia Isee di appartenenza, avranno tutti il certificato medico «offerto» da Regione Lombardia. Il certificato è richiesto dalle scuole ai medici di base per gli alunni che partecipano agli eventi sportivi del calendario dell'Ufficio scolastico, ma avendo una validità annuale, potrà essere utilizzato anche per le discipline scelte privatamente. «Lo stanziamento estende anche l'assistenza medica di Areu durante gli eventi sportivi oltre a migliorare la digitalizzazione - ha dichiarato Federica Picchi Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia - Per la Lombardia è fondamentale investire sul benessere dei giovani, lo sport non è solo attività fisica, è anche un percorso di crescita che permette di costruire legami autentici, imparare il rispetto dell'avversario, il sacrificio e il lavoro di squadra».

Soddisfatta Luciana Volta, direttore dell'Ufficio scolastico regionale: «È un'iniziativa concreta orientata all'ascolto delle esigenze degli studenti». E Chiara Valcepina, consigliera di FdI: «Ringrazio la giunta per aver accolto il nostro appello e alleggerito l'impegno economico delle famiglie».