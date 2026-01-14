Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Arte

Chi è l'uomo e che ruolo ha nel mondo. La mostra collettiva di foto che fa riflettere

Le opere riflettono una natura umana scissa, bellissima, contorta, innamorata, rinnegata

Chi è l'uomo e che ruolo ha nel mondo. La mostra collettiva di foto che fa riflettere
00:00 00:00

"Human Nature, spazi, identità, trasformazioni" è il titolo della mostra fotografica che verrà inaugurata domani alle 19 alla Galleria Still (via Ludovico Lazzaro Zamenhof 11, fino al 6 febbraio). Voluta dallo Studio Caos, in collaborazione con la Galleria Still, l'esposizione è un'occasione per riflettere sull'identità dell'essere umano, sulle sue peculiarità e sulle differenze esplorate con le immagini dai nove fotografi della mostra.

Il fine è proporre alcune possibili risposte ai quesiti di sempre: chi è l'essere umano? Quali sono le sfide che affronta? E ancora, come occupa il suo posto nel mondo? Come trasforma, altera, abita, segna, vive gli spazi che abita?

Le opere riflettono una natura umana scissa, bellissima, contorta, innamorata, rinnegata; la natura umana di questo momento dissolto eppure solido, dove lo spazio dentro e fuori è in rivoluzione.

Ai visitatori è richiesto di accogliere una sfida: alla mostra c'è una camera con molti specchi in cui riflettersi tante volte: "una, nessuna e centomila" immagini di sè. "Come può la fotografia aiutarci a prendere coscienza di chi siamo, oggi? - Si chiede la curatrice Loredana De Pace: "In un momento storico dinamico e complesso come quello attuale, gli autori si interrogano sulla natura dell'essere umano e sulla relazione con gli spazi in cui vive.

La riflessione tocca la natura più profonda degli esseri umani e il continuo cambiamento". Gli autori: Juan Borja, Cesare Di Liborio, Laetitia Farellacci, Francesca Fontana, Maria Montalbò, Ruggero Ruggieri, Flavio Tecchio, Carlo Traini, Paolo Zanoni (sua la foto Elementum Aqua)

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica