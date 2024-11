Chiude il Gud in Darsena: "La zona è diventata troppo pericolosa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha chiuso il Gud in Darsena, locale molto noto della movida. Il motivo? La zona è diventata troppo pericolosa. Lo ha spiegato il titolare, Ugo Fava, che ha altri locali in posti cool della città.

L'ultimo giorno di apertura è stato il 3 novembre. I proprietari hanno deciso di non partecipare al bando del Comune (comunque andato deserto) per l'assegnazione degli spazi. «Troppo pericoloso lavorare qui», dice Fava. Che parla di scippi, rapine, risse a bottigliate, atti vandalici, ubriachi fuori controllo. Soprattutto dopo le 19, ma anche durante le ore di luce. La denuncia: prima la zona era presidiata dalle forze dell'ordine e c'erano controlli, da un po' è stata abbandonata dalle istituzioni. E anche gli incassi sono precipitati.

Pure Simone Lunghi, responsabile della Canottieri San Cristoforo, molto conosciuto in città, ha salutato il Gud e ha descritto la mancanza di sicurezza in Darsena. «Questa mattina è martedì 5 novembre - aveva scritto su Facebook -. Poiché il lunedì era giorno di chiusura oggi è il primo giorno in cui il Vista Darsena non ha aperto dopo molti anni di onoratissima attività. Questo perché il gruppo che aveva vinto il bando circa otto anni fa ha deciso di non partecipare più a causa del crescente livello di insicurezza che si respira in Darsena nelle ore notturne. Più di una volta i tavolini, le sedie e gli ombrelloni sono stati gettati in acqua da vandali durante le ore notturne e addirittura a volte durante le ore di apertura da parte di balordi, squilibrati e criminali che hanno terrorizzato la clientela».

Ogni fine settimana in particolare, qui come in altre zone della movida, vengono segnalati episodi di microcriminalità. Protagonisti sono spesso giovanissimi che si riuniscono in gang e rapinano coetanei, ma non solo, di telefonini e collanine. E la copertura delle telecamere di sorveglianza in Darsena è praticamente assente.

Dopo essere stata risanata e riqualificata la

Darsena è diventata un luogo di aggregazione, ma anche di attrazione per ladri e rapinatori. Una decina di gestori avevano fatto un sopralluogo per subentrare negli spazi del Gud, ma poi nessuno si è presentato alla gara.