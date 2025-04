"Ci hai rubato la droga": sequestrano e picchiano un 17enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo sospettavano di aver danneggiato la loro auto e di aver rubato la cocaina che c'era all'interno e lo hanno picchiato e sequestrato per farlo «confessare». La vittima è uno studente di 17 anni.

Il fatto risale allo scorso settembre ed è accaduto a Rho. E alcuni giorni fa i carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili, due uomini albanesi di 34 e 22 anni, accusati di sequestro di persona e lesioni in concorso fra loro. Il gip di Milano ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere. I due avrebbero picchiato con un bastone, minacciato con una pistola e sequestrato il minorenne. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano, è partita dopo la denuncia del 17enne.

Grazie alle testimonianze raccolte, alla visione di immagini del sistema di videosorveglianza e alle intercettazioni telefoniche, i carabinieri sono riusciti ad accertare che il ragazzo la sera del 10 settembre, mentre si trovava in una stradina secondaria a Rho, è stato bloccato all'improvviso dai due uomini che, dopo averlo picchiano con un bastone e minacciato puntandogli contro una pistola, lo hanno caricato a bordo di un'auto e portato in campagna, per sottoporlo a «un vero e proprio interrogatorio», spiegano i carabinieri. Lo scopo era quello di fargli confessare di aver danneggiato la loro macchina e di aver rubato la loro droga.

Al momento dell'arresto, la mattina

dello scorso 20 marzo, i militari hanno trovato e sequestrato in casa di uno dei due indagati circa 250 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti (nella foto). I due albanesi sono stati portati nel carcere di San Vittore.