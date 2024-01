In amore la vita comincia a 70 anni

Dal record dell'ora a quello dei settantadue anni. Francesco Moser rivela di avere riscoperto l'amore, non più la bicicletta ma la vita con Maria Mosole, dopo la storia, lunga oltre mezzo secolo con la moglie Carla Merz, conclusasi con il divorzio. Si possono scalare montagne, vincere classiche, giri d'Italia, mondiali, andare in fuga, arrivare al traguardo primi e soli , poi, scesi dal velocipede c'è altro e, nel caso specifico, addirittura la solitudine, stavolta non cercata per isolarsi dopo un trionfo come gli accadeva in carriera ma la malinconia del silenzio imprevisto, la fine della festa famigliare, la crisi e la scoperta, dopo il grigio e il buio, di poter riacciuffare la voglia di correre, con l'amore appunto non certamente in strada, tentando l'allungo, perché le ginocchia non sono più quelle dei migliori anni e l'età, appunto, sconsiglia avventure rischiose. E così, come canta Riccardo Cocciante...«passeggiando in bicicletta...fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando». Braccia al cielo, vittoria. Il mondo dello sport si infiamma di pettegolezzi e colpi di scena, tradimenti e amori clandestini, si è sempre in gioco, tutta roba buona per i depressi e i cuori solitari, san Francesco da Palù di Giovo concede speranze, la terza età apre a nuovi traguardi. In attesa dello striscione dell'ultimo chilometro.