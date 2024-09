Paura ai mondiali di Zurigo: ciclista cade e sbatte la testa contro un albero, è grave

Ascolta ora 00:00 00:00

Muriel Furrer, ciclista svizzera di 18 anni, si trova ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo esser caduta nel corso della gara juniores femminile valevole per i mondiali su strada di Zurigo: l'episodio, sul quale l'Unione ciclistica internazionale (Uci) sta tuttora indagando con l'obiettivo di ricostruirne l'esatta dinamica, si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre.

Stando ai risultati dei primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine accorse sul posto dopo l'incidente, pare che la ciclista svizzera abbia perso il controllo della bici prima di sbattere violentemente la testa contro un albero e perdere i sensi. Secondo il report redatto da Swiss Cycling, la caduta di Muriel Furrer è avvenuta nei pressi di una zona boschiva vicino a Kuesnacht, a sud rispetto alla città di Zurigo, mentre percorreva una curva in un tratto in discesa. Un percorso, quello sul lato nord del lago di Zurigo, che verrà coperto anche durante le gare élite femminile ed élite maschile, rispettivamente in programma per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre.

La giovane ciclista svizzera è stata immediatamente soccorsa sul posto dai sanitari e quindi trasportata in ospedale con l'elicottero, dove è giunta in condizioni critiche: dopo il ricovero, il personale medico del nosocomio ha effettuato un delicato intervento chirurgico d'urgenza per limitare i danni del grave trauma cranico riportato dalla 18enne dopo la brutta caduta. Nonostante il fatto che il quadro clinico sia ancora compromesso, tuttavia, le gare dei mondiali su strada proseguiranno, d'accordo coi genitori della Furrer: l'annuncio è arrivato oggi tramite un comunicato stampa congiunto firmato dall'Uci, da Swiss Cycling e dal comitato organizzatore.

"La prosecuzione dei Mondiali avverrà in consultazione e nell'interesse della famiglia, che desidera che i Campionati del mondo proseguano secondo il programma" , precisa la nota "Lo stato di salute di Muriel Furrer rimane molto critico. L'Uci, Swiss Cycling e il Comitato Organizzativo Locale di Zurigo 2024 rimangono estremamente preoccupati" , si legge ancora. "Le indagini sulle modalità dell'incidente da parte delle autorità responsabili sono ancora in corso. Ulteriori informazioni seguiranno in un secondo momento" , conclude il comunicato.

Si andrà avanti, quindi con le gare di paraciclismo C1 e C2 maschili, a

cui faranno seguito quelle previste per le categorie T1-2 maschile e T1-2 femminile. Nel pomeriggio sarà il turno degli Under 23 maschili, che si sfideranno lungo il percorso Uster-Zurigo per contendersi la maglia iridata.