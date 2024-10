Chris Hoy, l'annuncio choc: "Mi restano dai due ai quattro anni di vita"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo dello sport, e in particolare del ciclismo, è sconvolto dalla recente notizia relativa alle condizioni di salute di Chris Hoy, il sei volte campione olimpico del ciclismo su pista. Intervistato dal Sunday Times, l'atleta britannico, originario di Edimburgo, ha infatti dichiarato di avere ormai pochi anni di vita davanti a sé a causa del cancro, entrato ormai in stato terminale.

La malattia

L'annuncio di Hoy è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Lo scorso febbraio l'atleta olimpico aveva effettivamente rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata, ma aveva anche rassicurato i fan, spiegando di starsi sottoponendo a trattamenti di chemioterapia con buoni risultati. La speranza di tutti, dunque, era che il ciclista britannico potesse guarire. Purtroppo il decorso della malattia è stato ben diverso.

Chris Hoy ha infatti approfittato dell'intervista al Sunday Times per annunciare che il suo cancro è ormai in fase terminale. I medici gli hanno dato tra i due e i quattro anni di vita. Il cancro primario alla prostata si sarebbe diffuso alle ossa, entrando nel quarto stadio. Una condizione da cui non ci sarebbe scampo. L'atleta 48enne sta affrontando questo momento con grande forza. Su Instagram ha lasciato un messaggio in cui ha affermato di essere "in forma, forte e positivo".

" Per quanto innaturale possa sembrare, questa è la natura. Sai, siamo tutti nati e tutti moriamo, e questa è solo una parte del processo" , è quanto dichiarato da Hoy al Sunday Times. "Ti ricordi, non sono fortunato che ci sia una medicina che posso prendere che mi terrà lontano da questo il più a lungo possibile. Mano sul cuore, sono abbastanza positivo la maggior parte del tempo e sono sinceramente felice. Questo è più grande delle Olimpiadi. È più grande di qualsiasi cosa. Si tratta di apprezzare la vita e trovare la gioia" , ha aggiunto.

Il ciclista scozzese sta ricevendo ora tantissimi commenti di supporto e auguri, anche da parte dei membri del governo britannico.

Sei volte campione

Nato a Edimburgo (Scozia) nel '76, Chris Hoy è stato vincitore di sei ori olimpici e di undici titoli mondiali. Gli ori conseguiti ad Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012 lo hanno reso lo scozzese più titolato a livello olimpico. Hoy si è poi ritirato dal ciclismo nel 2013, ritagliandosi uno spazio nel mondo dello sport come commentatore e opinionista fisso per BBC Sport, dedicandosi, ovviamente, al ciclismo.

L'atleta è sposato con Sarra, dalla quale ha

avuto due, Callum e Chloe, ancora piccoli. Anche la moglie Sarra è affetta da seri problemi di salute. Prima della scoperta del tumore di Hoy, alla donna era stata diagnosticata la sclerosi multipla.