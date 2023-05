Giro, tocca ai velocisti. Chi vincerà la seconda tappa e dove vederla

Dopo la prova di forza di Remco Evenepoel, la seconda tappa del Giro d’Italia sarà un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario dei velocisti. I 203 chilometri che porteranno il gruppo da Teramo a San Salvo sembrano fatti apposta per gli specialisti delle volate, che lotteranno coltello tra i denti per portarsi avanti nella classifica buona per la maglia ciclamino. Gli occhi di tutti saranno puntati ovviamente sul campione belga e sulla sua squadra. Vediamo quindi il tracciato di questa seconda tappa abruzzese, chi potrà spuntarla sul traguardo e dove seguirla in televisione o streaming.

Il tracciato

Dopo aver accumulato parecchio acido lattico sulla Ciclovia Adriatica e sulle salite di Ortona, i leader della generale proveranno a rimanere in gruppo ed approfittare del lavoro dei gregari. Un’occhiata all’altimetria della seconda tappa mostra come non sia affatto così pianeggiante come la cronometro, visto che già dalla partenza ci saranno tre colli dove qualche squadra potrebbe azzardare una fuga. Le pendenze sono tutte gestibili e quasi tutte nei primi due terzi della tappa, con l’ultima salita a ben 72 chilometri dall’arrivo. Parecchio spazio, quindi, per le squadre dei velocisti per ricucire ogni strappo.

Fonte: Cyclingpro.net

Il finale a San Salvo Marina sembra fatto apposta per i velocisti, visto che gli ultimi chilometri saranno sul lungomare. La lotta principale sarà per posizionarsi al meglio alla rotatoria ad 1,3 chilometri dall’arrivo e, soprattutto, alla curva a 900 metri dal traguardo. Dipenderà molto da come si svolgerà la gara ma è possibile che un arrivo in gruppo apra spazio ad incidenti. Il vento non dovrebbe essere un fattore importante anche se la volata potrebbe svolgersi controvento, un altro elemento da considerare per gli strateghi delle varie squadre.

Fonte: Cyclingpro.net

I favoriti per la vittoria

Specialmente se si dovesse arrivare davvero ad una volata di gruppo, prevedere chi potrà spuntarla sul filo di lana è quasi impossibile ma proveremo comunque a valutare chi arriva a questo primo sprint coi favori del pronostico. Il preferito dai bookmakers per la classifica a punti, il danese Mads Pedersen, ha fatto una cronometro decisamente positiva ma questa volata non sembra adatta alle sue caratteristiche. Dato che gran parte dei suoi soliti rivali non sono presenti, però, sottovalutare l’alfiere della Trek-Segafredo potrebbe costare caro.

Il colombiano Fernando Gaviria ha messo una grandissima volata al Tour de Romandie ma se la vedeva con rivali decisamente meno competitivi. D’altro canto, però, la Movistar ha portato al Giro gregari di livello come Kanter e Torres, che potrebbero dargli una grossa mano. Un altro possibile protagonista sarà Kaden Groves, che da fine marzo ha iniziato a mostrare buone cose. La Alpecin-Deceuninck non è certo una delle squadre più in forma ma quando è in giornata l’australiano è un cliente davvero poco simpatico.

I possibili outsider

Tra le possibili sorprese di questa seconda tappa ci potrebbe essere anche un azzurro, Alberto Dainese. Dopo la vittoria di tappa dell’anno scorso e le buone prove alla Tirreno-Adriatico, in Abruzzo potrebbe davvero fare bene. Resta da valutare se il treno della DSM sarà in grado di reggere la concorrenza con le varie corazzate. Decisamente meno probabile l’exploit del veterano Mark Cavendish, che apprezzerebbe parecchio una vittoria al Giro. Se nella cronometro non ha brillato, dovesse arrivare con le gambe abbastanza fresche negli ultimi chilometri potrebbe decisamente dire la sua.

Il problema è che l’Astana non ha più il treno di una volta; vista l’età, trovare spazio in un gruppo parecchio affollato potrebbe essere complicato. Resta da capire chi potrà approfittare delle tante assenze tra gli specialisti delle volate: se il vento dovesse essere più forte che nella cronometro, ci potrebbero essere parecchie sorprese, tanto da rimettere in gioco anche alcuni azzurri, da Bonifazio a Consonni fino a Vendrame. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Dove seguirla in diretta

Come per tutte le tappe del 106° Giro d’Italia, sia la Rai che Eurosport trasmetteranno tutto in maniera integrale, fin dalla partenza delle 12:20. In una frazione che sembra fatta apposta per risolversi in volata, molti aspetteranno il finale, che dovrebbe arrivare attorno alle 17:15. Le prime fasi saranno trasmesse sul canale RaiSport HD mentre dalle 14 si passerà come al solito su Rai 2. Nessun cambio previsto invece per chi seguirà il tutto via satellite su Eurosport 1.

Se, invece, volete approfittare del bel tempo e farvi una gita fuori porta, nessun problema: la diretta streaming sarà accessibile via smartphone, tablet o portatile tramite RaiPlay. Se, invece, volete seguire la telecronaca di Eurosport, avrete solo l’imbarazzo della scelta, con SkyGo, NOW TV, Discovery+ e DAZN che manderanno in streaming il tutto. Buon Giro a tutti!