Giro, toccherà ai velocisti? Le insidie, i favoriti e dove vedere la tappa in tv

Dopo una giornata davvero infernale sotto la pioggia ed il freddo della Toscana, il Giro d’Italia va decisamente a nord, verso il Piemonte. Prima di arrivare a Tortona, però, ci saranno parecchi chilometri da fare, qualche salita ed un finale che potrebbe dire bene per i pochi velocisti rimasti nel gruppo. Dopo i tanti ritiri per Covid e non solo, resta da capire come stiano le varie squadre e come saranno messi molti ciclisti, apparsi in grossa crisi martedì. Vediamo quindi le insidie dell’undicesima tappa di questo Giro 2023, chi potrebbe farcela e dove seguirla in diretta alla televisione o in streaming.

La Camaiore-Tortona

Chi ha disegnato il Giro si dev’essere imposto una regola: niente tappe facili. Se mancano asperità o fattori tecnici importanti, basta aggiungere qualche chilometro in più. La strada che porterà dalla Versilia al Piemonte è ben oltre ai 200 chilometri e non è così piatta come potrebbe sembrare. Le tre salite di giornata, che porteranno ai rispettivi GPM non sono particolarmente ripide ma piuttosto lunghe e tutte concentrate nei primi due terzi della tappa. La prima ascesa, quella che porterà al Passo del Bracco ed al suo GPM di terza categoria è un filino oltre ai 10 chilometri con una pendenza media gestibile, attorno al 4,4%. 60 chilometri dopo tocca alla Colla di Boasi, poco più di 9 chilometri al 4% di media. Si chiude con la salita che porta al Passo della Castagnola, un GPM di quarta categoria con 5 chilometri al 4,5%. Nessuna di queste salite è particolarmente rognosa ma un attacco potrebbe mettere in non poco imbarazzo i velocisti. Da lì in avanti è solo una leggera discesa fino al traguardo.

Fonte: Cyclingpro.net

A differenza delle ultime tappe, questo sprint è decisamente meno semplice. Invece del solito rettilineo bello largo, per entrare negli ultimi due chilometri ci saranno una curva ed una rotatoria per niente semplici: sbagliare qui potrebbe costare carissimo. Con il gruppo costretto ad allungarsi, arrivare alla frenata nella posizione giusta farà tutta la differenza del mondo. Occhio, però, che a 500 metri dall’arrivo c’è una curva a destra molto secca prima del rettilineo finale. A parte la pioggia, che dovrebbe essere meno pesante di martedì, il vento dovrebbe essere abbastanza fastidioso. Per buona parte della tappa spirerà a favore dei ciclisti ma nel finale aggiungerà un elemento di confusione in più, arrivando dal lato. Insomma, una serie di preoccupazioni non indifferenti che renderanno la giornata dei leader della generale poco tranquilla.

Fonte: Cyclingpro.net

I possibili favoriti

Basta un’occhiata al tracciato per rendersi conto che le condizioni sono quasi ideali per i pochi velocisti rimasti nella carovana del Giro. L’inizio pianeggiante renderà più facile alle loro squadre rintuzzare i tentativi di allungo, le salite sono poco ripide e, anche se il vento potrebbe scompaginare le carte nel finale, una volata di gruppo è quasi una certezza. In condizioni del genere uno come Jonathan Milan, che ha fatto davvero bene anche nel freddo e nella pioggia di martedì, può esprimere al meglio la sua potenza. Occhio, però, anche a Mads Pedersen e Fernando Gaviria, molto attivi nell’avvicinamento a Viareggio. Kaden Groves ha sofferto non poco ieri ma potrebbe aver recuperato le forze.

Anche se negli ultimi giorni hanno lavorato molto per rimanere in gruppo, Davide Ballerini e Pascal Ackermann si sono fatti vedere poco, il che potrebbe giocare a loro favore nell’arrivo a Tortona. Chi potrebbero essere outsiders da tenere d’occhio? Gente come Alberto Dainese, Arne Marit o lo stesso Mark Cavendish, che pur avendo avuto momenti difficili ha avuto il buonsenso di risparmiare le forze per arrivare bene al momento giusto. Un altro dei corridori che potrebbe darsi molto da fare durante la giornata sarà sicuramente Michael Matthews, ansioso di mettere nel carniere punti buoni per la maglia ciclamino. Magari nella volata non avrà il treno migliore a disposizione ma con molte squadre che hanno perso pezzi importanti, potrebbe sicuramente dire la sua.

Dove vederla in tv

La Camaiore-Tortona, vista la lunghezza non banalissima, prenderà il via alle 11:25 con l’arrivo previsto indicativamente alle 17:15 come al solito. Sia la Rai che Eurosport inizieranno quindi le rispettive trasmissioni alle 11, con il normale cambio di canale per l’emittente di stato alle 14, quando la telecronaca passerà da Rai Sport HD a Rai 2.

Se, invece, sarete a giro e non volete perdervi neanche un momento dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, nessun problema: basterà andare sul sito internet o sull’app di RaiPlay per seguire il tutto in diretta streaming. Se siete abbonati ad Eurosport, avrete a vostra disposizione la solita cornucopia di app: da Discovery+ a GCN+, da SkyGo a NOW TV fino a DAZN. Dovrebbe essere una tappa più tranquilla ma se la corsa rosa ci ha insegnato una cosa quest’anno è che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Buon Giro a tutti!