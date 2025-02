"Ho preso la direzione giusta". La rocambolesca vittoria di Filippo Ganna a Lagos

Ascolta ora 00:00 00:00

«Come ho fatto a vincere? Ho preso la direzione giusta». Filippo Ganna se la gode con quel sorriso soddisfatto e gli occhi che gli brillano ancora per una vittoria – la numero 34 in carriera – ottenuta in maniera rocambolesca.

Finale incredibile nella tappa inaugurale della 51a Volta ao Algarve em Bicicleta, la Portimão - Lagos di 192,2 km. Non tanto per la splendida vittoria di Filippo Ganna, quanto per il gruppo che, all'altezza dell'ultima rotonda, ha infilato il controviale lanciando lo sprint in mezzo al pubblico e alle auto mentre il piemontese della Ineos Grenadiers ha approfittato dello svarione generale per andare a vincere per distacco.

È accaduto tutto a 600 metri dal traguardo, quando in una rotonda il gruppo ha infilato il controviale: le immagini hanno mostrato chiaramente che la deviazione non era presidiata da personale addetto alla sicurezza, un solo motociclista ha cercato di segnalare l'errore al gruppo ma nulla ha potuto visto che il gruppo - in quel momento c'era un uomo della Lotto in testa – era già lanciatissimo ad oltre sessanta all’ora per la volata.

Non solo i primi non si sono accorti dell'errore ma chi c'era dietro di loro ha proseguito lo sforzo per lanciare il proprio velocista e disputando in pratica una vera e propria volata parallela rispetto a quella di Filippo Ganna che è stato tra i corridori più attenti e scaltri che hanno imboccato il percorso corretto e che, appena si è accorto di quanto era accaduto, ha aperto il gas ed è andato a vincere in perfetta solitudine e con le braccia al cielo.

Visto che però la follia e non ha limite, i medesimi organizzatori, supportati da un incomprensibile e correo collegio di giuria, ha pensato bene di mettere una toppa che è di gran lunga peggio del buco. Ad uno svarione ne hanno aggiunto un altro: tappa annullata.

Vittoria di Ganna svanita. La colpa di Filippo? Non aver sbagliato strada, ma forse sport.

Giornata da ricordare per il fuoriclasse azzurro, un po’ meno per il ciclismo in generale e per quello portoghese in particolare.