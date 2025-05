Pedersen, voglia di restare in rosa

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi il Giro riprede il proprio cammino dall'Italia. Dopo aver salutato l'Albania che ha ospitato le prime tre tappe (due vittorie in volata di Pedersen e una di Tarling nella crono), la corsa rosa ripartirà con il danese Mads Pedersen in maglia rosa e Primoz Roglic lì, ad un passo, a soli 9 dalla maglia di leader. Primo degli italiani Antonio Tiberi 8° a 34. Oggi si riprende la narrazione con la quarta tappa, la prima sul territorio del Belpaese: Alberobello (Pietramadre)-Lecce, 189 chilometri, senza alcuna difficoltà, adatta agli uomini veloci. Ci sarà un circuito finale di 12 km a Lecce, da ripetere una volta, ed è attesa un'altra volata in cui Pedersen può cercare di vincere per la terza volta in questo inizio di Giro: «Trionfare in rosa è il massimo.

Di obiettivi in mente ne avevamo un paio, che abbiamo centrato - ha spiegato la maglia rosa - centrarne un altro ancora è un desiderio non solo mio, ma di tutto il team. Come dite voi in Italia: battere il ferro finché è caldo. Me l'ha detto Giulio (Ciccone, ndr). E allora battiamolo. L'importante è che non battano me».