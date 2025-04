Polti porta la passione per il caffè nelle tappe del Giro d’Italia 2025

Da sinistra Alberto Contador, Francesca Polti, Ivan Basso e Stefano Polti

Al Giro d’Italia la pausa caffé la offre Polti. Alla 108 esima edizione della Corsa Rosa, l'azienda fondata nel 1978 e resa famosa nel mondo per la vaporella sarà fornitrice ufficiale di macchine del caffé, chicchi e cialde per ristorare atleti e appassionati delle due ruote. Il gruppo comasco nel 2005 coraggiosamente scelse di diversificare l'attività aprendosi al mondo delle macchine del caffè. Il successo ottenuto convinse Francesca e Stefano, figli del fondatore Franco Polti, a debuttare nel 2023 nel mercato del chicco tostato con il brand "SOLO Caffè Monorigine". E siccome l'entusiasmo è contagioso lo scorso anno l’azienda ha scelto di tornare nel mondo del ciclismo, sport in cui Polti è stata assoluta protagonista per 17 anni sostenendo il Team Polti Kometa, oggi Team Polti VisitMalta, una squadra in crescita e con obiettivi ambiziosi.



“Il Giro d’Italia è un evento eccezionale, si attraversano le strade di quasi tutta la penisola, grandi città e piccoli paesi", ha commenatato Francesca Polti, presidente e amministratore delegato dell’azienda di famiglia, "partecipare in maniera attiva facendo assaporare SOLO, il caffè di Polti, agli italiani, è l’opportunità per avvicinarci ancora di più al cliente, fargli conoscere le nostre macchine del caffè, oltre al vapore, un mondo che esploravamo da tempo ma che ora ci appartiene e contraddistingue”.



"Siamo entusiasti di accogliere Polti come fornitore ufficiale del Giro d'Italia", ha detto Paolo Bellino AD di RCS Sports & Events. "La presenza di Polti, con le sue macchine del caffè Polti Coffea e SOLO Caffè Monorigine, contribuirà a rendere ancora più speciale l’esperienza della Corsa Rosa, offrendo agli atleti, agli ospiti e agli appassionati un autentico simbolo dell’ospitalità e della qualità italiana. Il Giro è infatti un’esperienza che coinvolge non solo gli atleti, ma anche il pubblico e gli appassionati, ed è straordinario poter offrire loro il piacere di un caffè di alta qualità lungo il percorso della Corsa Rosa. La passione, l’innovazione e la tradizione che Polti porta con sé si sposano perfettamente con i valori del Giro, rendendo questa partnership un’opportunità unica per celebrare un'azienda che da sempre fa parte del mondo del ciclismo".

Il Gruppo Polti, main sponsor del Team Polti VisitMalta, si conferma dunque un grande sostenitore dello sport e del ciclismo, come hanno ricordato anche i campioni Ivan Basso e Alberto Contador. “Avere al nostro fianco uno sponsor come Polti, ha segnato per il nostro Team un nuovo inizio. L’energia e la determinazione che Polti ha portato con sé fin dall’esordio di questo progetto e la condivisione della stessa passione, degli obiettivi e dei valori, ci fanno guardare con grande ottimismo alla stagione appena iniziata” ha dichiarato Alberto Contador.

“Sono orgoglioso di collaborare con Polti non solo nel Team Polti VisitMalta, ma anche come brand ambassador di SOLO, il caffè di Polti. Bevanda che amo da sempre e che grazie alla qualità di SOLO posso assaporare senza limitazioni e senza le fastidiose conseguenze che a volte il consumo di caffè comporta. Grazie all’altissima qualità del caffè Monorigine e alla tostatura più chiara, SOLO non ha un retrogusto di bruciato e non provoca acidità, regalando solo il piacere di un ottimo espresso” ha proseguito Ivan Basso.

Grazie all’accordo con Rcs Sports & Events, migliaia di persone in tutta Italia potranno provare negli stand SOLO caffè di Polti presenti in tutti i villaggi di partenza e all'interno delle aree hospitality di RCS Sports & Events, presenti in ogni tappa di partenza e arrivo del Giro, il gusto, l’autenticità e la purezza dell’offerta di SOLO Caffè Monorigine, il caffè di Polti perfettamente estratto dalle macchine Polti Coffea. “Assaporare una tazza di SOLO Caffè Monorigine è un'esperienza unica, che coinvolge e risveglia tutti i sensi, dalla vista al gusto. Ogni sorso è un viaggio sensoriale e la crema dorata che si forma sulla superficie è il risultato di una perfetta estrazione degli oli essenziali dei chicchi appena macinati” ha spiegato Stefano Polti, CEO e fondatore di Aroma Polti.

SOLO Caffè Monorigine, il caffè di Polti, regalerà ogni giorno un “SOLO Moment”: una pillola quotidiana che sarà pubblicata sui profili social del Giro d'Italia. Con Polti sarà possibile anche partecipare al Fantagiro, il fantasy game del Giro d'Italia, che lo scorso anno ha riscosso grande successo coinvolgendo oltre 78 mila utenti, 107 mila squadre create e ben 6.800 leghe. Polti sarà presente con la Lega SOLO Caffè Polti, mettendo in gioco due bonus: Bonus Faccio da SOLO: rimane in fuga solitaria in testa per almeno 10km=+5; Bonus Caffè Corretto: due corridori di squadre diverse si passano la borraccia=+10.

Inoltre, gli appassionati del fantasy game, se si iscriveranno al concorso del Fantagiro potranno vincere una macchina del caffè Polti Coffea G50S e un kit di 3 confezioni di grani SOLO caffè Monorigine, per assaporare a casa propria tutta la purezza del caffè Polti.