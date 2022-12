Tour de France, nel 2024 le prime tre tappe partiranno dall'Italia: ecco quali

Il Tour de France 2024 partirà per la prima volta nella storia dall'Italia. La Grande Boucle, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo dopo oltre un secolo di storia, scatterà da Firenze. Lo ha annunciato Christian Prudhomme (direttore della corsa) insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e al Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Si inizierà con la Firenze-Rimini, nel nome di due vincitori del Tour, come Gino Bartali e Gastone Nencini: una tappa da 205 chilometri con 3.800 metri di dislivello, e l'insidiosa salita del colle di San Marino a 7 chilometri dall'arrivo. Seguirà la Cesenatico-Bologna, dedicata a Marco Pantani, una tappa di 200 km appetibile per gli scattisti e con due passaggi dalla salita di San Luca (1,9 km con pendenza del 10,6%) prima dell'arrivo. La terza tappa, Piacenza-Torino, nei suoi 225 chilometri attraverso tre regioni comprenderà alcune delle strade della Milano-Sanremo, e proporrà un arrivo da velocisti. La quarta tappa partirà da Pinerolo per tornare in Francia, rendendo omaggio invece a Fausto Coppi.

Here are the first 3 stages of the #TDF2024 and its Grand Départ from Florence!



Voici les 3 premières étapes du #TDF2024 avec un Grand Départ depuis Florence ! pic.twitter.com/NAp6KFspmG — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Le reazioni

"Il Tour ha speso troppo tempo per venire in Italia, la culla del ciclismo romantico, con campioni immensi e attaccanti che i tifosi amano. È un paese di estrema bellezza, con percorsi particolarmente interessanti e molto estetici". Lo ha detto il direttore del Tour de France Christian Prudhomme nel corso della conferenza stampa, a Palazzo Vecchio a Firenze. "Non si viene qui senza approfittare davvero dell'Italia, di tutte le sue ricchezze, ma anche delle sue difficoltà. Sarà un Tour de France che lascerà il segno, con l'arrivo per la prima volta a Nizza - ha aggiunto - . Sarà un Tour diverso grazie a voi".

"Il primo ringraziamento va a Christian Prudhomme, è testimone di quanto abbiamo inseguito, desiderato e voluto questo sogno della Grande Partenza". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella nel corso della conferenza stampa, a Palazzo Vecchio. "Sono grato a tutto il mondo del ciclismo, l'Italia ha creduto insieme a noi in questa opportunità - ha proseguito - . È un evento che incarna uno degli sport più popolari al mondo, per l'Italia uno degli sport più rappresentativi. È uno sport che lega l'Italia alla Francia e che piace tanto alla nostra città".

"È stata una bellissima volata, entusiasmante - ha concluso - Ora si inizia a lavorare sul serio, è il risultato di un grande gioco di squadra con Bonaccini e con tutti gli altri rappresentanti delle istituzioni nelle tre tappe e mezzo che attraverseranno tre regioni straordinarie".