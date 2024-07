Tragedia al Giro d'Austria, muore dopo una caduta il ciclista norvegese André Drege

Ascolta ora 00:00 00:00

Una terribile notizia scuote il mondo del ciclismo. Nel corso della penultima tappa del Giro d'Austria, da St. Johann a Kals, il corridore norvegese André Drege è caduto durante la discesa del Grossglockner a Heiligenblut ed è morto per le ferite riportate. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto in modo tragico il corridore 25enne. Dopo qualche minuto di incertezza, l’organizzazione ha confermato che si trattava del corridore del Team Coop-Repsol, in procinto di firmare con la Jayco-AlUla.

Drege era al 38° posto nella classifica generale. La tappa è proseguita fino al traguardo di Kals: il successo è andato alla fine all'azzurro Filippo Ganna, ma non c’è stata festa e non c’è stata la cerimonia di premiazione sul podio. Molto probabilmente l'ultima tappa, prevista domenica, non verrà corsa. Non è il primo incidente mortale al Giro d'Austria: nel 1962 perse la vite l'austriaco Anton Frisch, nel 1973 l'australiano Graeme Jose. Tante le analogie con la tragedia del 2023 in circostanze simili di Gino Mader al Giro di Svizzera, nella discesa dell'Albulapass.

Chi era André Drege

Nato il 4 maggio 1999 a Aalesund, in Norvegia. Il suo amore per il ciclismo è scoppiato nell’adolescenza e non l’ha più abbandonato. Ha iniziato a pedalare all'età di quattordici anni, prendendo in prestito una vecchia bicicletta da suo padre, che gli ha trasmesso questa passione. Ha preso la sua prima licenza al Lillehammer CK, club ciclistico di Lillehammer. Nel 2021 è arrivato settimo all'Himmerland Rundt e al Gylne Gutuer, ottavo nel campionato norvegese U21 e nono a Skive-Løbet. È poi entrato nel team continentale di Coop nel 2022.

Con questa formazione ha raggiunto risultati e soddisfazioni: ha vinto il Gran Premio Internazionale di Rodi e il Gylne Gutuer. Il norvegese si era fatto notare nel corso di questa stagione vincendo quattro gare minori in Grecia, la tappa d’apertura del Circuit des Ardennes e la frazione di chiusura del Tour de Loir et Cher.