Una ciclista travolta da un camion. Muore a Seregno donna di 63 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

È una strage che non si ferma quella dei ciclisti sulle strade della città e dell'hinterland. Ieri mattina l'ennesimo incidente in cui ha perso la vita una donna di 63 anni residente a Seregno. La tragedia si è consumata nel centro della cittadina brianzola in via Galileo Galilei, all'altezza del civico 67, quando la donna che stava pedalando in sella alla sua bici è stata travolta da un camion.

La donna è deceduta sul colpo, rendendo inutili i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

Da una prima ricostruzione sembra che bici e camion stesso percorrendo la strada cittadina nella stessa direzione con provenienza dalla via della via Circonvallazione e in direzione di via Macallè. Per cause ancora da ricostruire, all'altezza dell'intersezione con la via Sanzio, i due veicoli sono entrati in contatto e la donna è rimasta schiacciata dai pneumatici dell'autocarro.

Alla guida del camion c'era un uomo di 60 anni, rimasto illeso e che non ha necessitato di cure mediche. Gli agenti della Polizia Locale di Seregno sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sempre sulle strade brianzole domenica mattina si erano scontrate una moto ed un' auto e nell'impatto ha perso un architetto originario di Nibionno (Lecco), da tempo residente nel vicino Comune di Renate (Monza), padre di tre figli. L'incidente è avvenuto a Besana Brianza: l'uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato frontalmente con un'automobile lungo una curva di una strada tra i campi che da Besana porta verso Renate.