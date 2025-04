Il 13 porta male alle sale

Ascolta ora 00:00 00:00

La Pasqua non ha fatto risorgere gli incassi, nonostante le 13 novità portate in sala. Nessuna è riuscita a scalzare Un film Minecraft dal primo posto, con un dato complessivo del botteghino del -24% rispetto a sette giorni fa. Tanti debutti, ma nessuno ha incantato, dunque, come entrate. L'Italia si arrangia, con il secondo posto, grazie a 449.819 euro, di 30 notti con il mio ex, la commedia di Guido Chiesa, con Edoardo Leo che ospita in casa l'ex moglie Micaela Ramazzotti (foto); struttura discreta, ma prevedibilità pari alla possibilità di sconto sulle tasse da pagare, ovvero zero. Malino Luca Guadagnino e il suo Queer, pur terzo, ma con 366.036 euro, puntando sul richiamo di Craig che, evidentemente, non ha funzionato molto. Quarta posizione, con 346.843 euro per l'originale I peccatori, diretto da Ryan Coogler, tra horror e action. Trama scontata per la new entry al quinto posto (286.492 euro), Moon il panda, ennesimo film cliché di Gilles de Maistre, dove cambia solo l'animale che il giovane protagonista di turno deve salvare. Non finiscono qui le novità, visto la settima piazza, con 207.

595 euro, del riuscito thriller, che si ispira a Hitchcock, Drop Accetta o Rifiuta. L'Atalanta compie un altro miracolo, questa volta non calcistico, guadagnandosi un meritato decimo posto con il documentario che la celebra, Atalanta Una vita da dea (107.036 euro).