5 film da vedere nel giorno di Pasqua

Sebbene la Pasqua non sia affatto alla pari del Natale, quanto ad atmofera e coinvolgimento, non mancano i film realizzati proprio per celebrare questa festività che unisce il sacro, con la figura di Gesù Cristo, con il profano, con le uova colorate o quelle di cioccolato. Se ci sono tanti film adatti soprattutto ai più piccoli, come Hop, in cui il figlio del coniglietto di Pasqua rifiuta di prendere in mano l'azienda di famiglia, sono molto più numerosi i lungometraggi che hanno cercato di fotografare un preciso momento storico e un personaggio che, credenti o meno, ha avuto un peso enorme nella storia e nella cultura moderna e contemporanea.

Tutti i film da vedere a Pasqua

Ben Hur

Quando si pensa a un kolossal del cinema, uno dei primi film che salta alla memoria è senza dubbio Ben Hur, il film diretto da William Wyler, che racconta una storia di rivalsa e vittoria. Protagonista è Giuda Ben-Hur (interpretato da un indimenticabile Charlton Heston) che verrà tradito dall'amico Severus e che, proprio per questo, cercherà di rendere immortale il suo nome attraverso la sfida della corsa delle quadrighe nel Circo di Gerusalemme, per dimostrare il proprio valore anche come essere umano. La storia di Ben Hur scorrerà parallelamente a quella di Gesù che, pur essendo interpretato da Claude Heater, non verrà mai mostrato apertamente in viso, come se fosse un personaggio secondario nella vita del protagonista. Come quasi ogni anno, sarà possibile vedere Ben Hur alle 14.00 sul canale La7.

Il re dei re

Uscito al cinema nel 1961 Il re dei re si può considerare come uno degli altri grandi kolossal della storia del cinema del Novecento. Diretto da Nicholas Ray il film non ricerca una precisa accuratezza storica, quanto piuttosto il giusto equilibrio tra la storia sacra di Gesù e la spettacolarizzazione che era necessaria a Hollywood per chiamare a sé spettatori paganti. Il film inizia con un prologo che spiega la situazione in Giudea, con l'editto di Erode e il Censimento e la dominazione romana che dispensava leggi sulla vita e la morte dei sudditi. Ben presto, però, l'occhio della macchina da presa si sposa e si concentra soprattutto sulla crescita di Gesù (interpretato da Jeffrey Hunter), dalla sua ascesa come Messia, fino alla tragica crocefissione e successiva resurrezione. Il re dei re è uno di quei film che viene sempre riproposto e rivisto durante il periodo pasquale, proprio per la sua volontà di raccontare una storia universale e intramontabile.

La passione di Cristo

Quando si fa una lista di pellicole perfette da vedere durante le feste di Pasqua non si può fare a meno di citare La passione di Cristo,il film diretto da Mel Gibson che alla sua uscita fece non poco scalpore per la decisione del regista di far recitare tutto il cast in una lingua creata apposta per ricalcare l'aramaico antico. La storia della pellicola si concentra sulle ultime dodici ore della vita di Gesù Cristo (che ha il volto dell'attore Jim Caviezel) e sul percorso spirituale, politico e fisico che lo ha portato sulla croce, a immolarsi per trasformarsi poi nel simbolo che avrebbe cambiato per sempre la vita di moltissimi fedeli. Nel cast della pellicola c'è anche Monica Bellucci, che interpreta la bella e tragica Maria Maddalena, mentre a Rosalinda Celentano è affidato il compito di portare sul grande schermo un diavolo pieno di tentatazioni, capace di mettersi sullo stesso piano del suo "nemico".

Il principe d'Egitto

Come si diceva in apertura, il mondo del cinema ha realizzato anche pellicole per i più piccoli che fossero adatti al periodo pasquale. Il migliore è forse Il principe d'Egitto, un lungometraggio d'animazione davvero eccezionale che forse è stato un po' sottovalutato dal grande pubblico. Come forse è intuibile dal titolo stesso dell'opera, che si fa forte anche del brano When you believe, realizzato da Whitney Houston e Mariah Carey, Il principe d'Egitto porta sul grande schermo la storia di Mosé e del suo percorso: da favorito del faraone dopo essere stato raccolto alla foce del fiume su cui era stato abbandonato, alla vocazione a salvare gli ebrei dai soprusi, fino al passaggio tra le acque divise del Mar Rosso.

L'ultima tentazione di Cristo

Il quinto e ultimo film che consigliamo di (ri)vedere nella giornata di Pasqua è L'ultima tentazione di Cristo, il film del 1988 diretto da Martin Scorsese e tratto dal romanzo delo scrittore Nikos Kazantzakis. L'uscita del film fu accompagnata da molte polemiche e da atti violenti, soprattutto perché aveva il "demerito", secondo i contestatori, di aver portato sul grande schermo un Gesù (interpretato da Willem Dafoe) che non era sicuro della sua missione messianica, che sognava di avere una famiglia e una vita normale e che con fatica accettava il compito che gli era stato dato dall'Onnipotente.

Nel film viene anche "rivisto" il ruolo di Giuda () nel tradimento del Messia e il percorso fatto da Ges§ dopo la sua resurrezione.