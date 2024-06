Addio a Bill Cobbs, l'attore di "Una notte al museo"

Si è spento all'età di 90 anni per cause naturali nella sua casa di Riverside, in California, l'attore statunitense Bill Cobbs, prolifico interprete di tantissimoe pellicole, noto soprattutto per aver interpretato il guardiano nel blockbuster: Una notte al Museo.

Chi era l'attore

Cobbs è scomparso martedì 25 giugno, ma solo oggi la famiglia ne ha dato notizia, confermata dal suo agente Chuck I. Jones a The Hollywood Reporter, Variety e Deadline. Era nato come Wilbert Francisco Cobbs, detto Bill, a Cleveland, nello stato dello Ohio, 16 giugno 1934 e fin da piccolo aveva mostrato grande interesse per la recitazione, eccellendo sia nelle commedie che nei dramma.

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo aveva lavorato per l'Ibm e venduto automobili. La prima volta sul palcoscenico nel 1969 nel musical anti-apartheid Lost in the Stars alla Karamu House, nella sua città natale. Continuò poi con il teatro ottenendo un ruolo in Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Nel 1971 si unì alla Negro Ensemble Company di New York, lavorando con artisti del calibro di Ruby Dee, Adolph Caesar e Moses Gunn.

Il debutto sul grande schermo

Nel 1974 arriva il debutto sul grande schermo nel film Il colpo della metropolitana di John Sargent, che le aprì la porte alle decine di altri film che interpretò nella sua carriera. La sua era una recitazione particolare, basata sulla grande immedesimazione con cui riusciva a incantare i telespettatori facendoli diventare parte della scena.

Un curriculum il suo di tutto rispetto con personaggi di rilievo in molti film diventati poi famosissimi. A cominciare da Una poltrona per due (1983) di John Landis (1983), Cotton Club (1984) di Francis Ford Coppola, Il colore dei soldi (1986) di Martin Scorsese, Insieme per forza (1991) di John Badham, New Jack City (1991), Demolition Man (1993), L'ultimo regalo (2006), The Funeral Party (2009), Zampa e la magia del Natale (2010), Natale a Palm Spring (2014).

Non solo cinema

Nella sua carriera ha preso parte ad oltre 195 tra film e telefilm partecipando anche a numerose serie tv come Un giustiziere a New York, Spenser, Avvocati a Los Angeles, La legge di Bird, E.R. - Medici in prima linea, Walker Texas Ranger, I Soprano, Il tocco di un angelo, Prima o poi divorzio! e CSI: Scena del crimine.

" Bill aveva da poco e felicemente festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato dai suoi cari -scrive la famiglia in

Come famiglia siamo confortati sapendo che Bill ha trovato la pace e il riposo eterno presso il suo Padre Celeste. Chiediamo le vostre preghiere e la vostra vicinanza durante questo periodo

un comunicato -".